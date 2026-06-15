Un padre y sus dos hijos de 4 y 10 años fueron hallados muertos en una vivienda de General Lagos

SANTA FE.- Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10, fueron hallados sin vida dentro de una vivienda de la localidad de General Lagos, en el Gran Rosario. Mientras la policía trabaja en el lugar, la Justicia intenta determinar si, como se sospecha, se trató de un doble homicidio seguido de suicidio.

Según informaron fuentes de la causa, los cuerpos fueron encontrados la mañana de este lunes. En el lugar trascendieron versiones vecinales que señalan que el hombre se encontraba separado de la madre de los menores y habría tenido una restricción de acercamiento vigente, aunque este último detalle aún no ha sido confirmado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Sobre el caso rige un total hermetismo entre los investigadores, quienes solo dijeron a LA NACION que se aguardan los resultados de los peritajes correspondientes para esclarecer el caso.

No obstante, se admitió que el descubrimiento de los cadáveres se produjo después de que la madre de los menores alertara a las autoridades al no lograr comunicarse con su expareja durante varios días.

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al domicilio y constataron el fallecimiento de las tres personas.

De acuerdo con los voceros consultados por LA NACION, los agentes ingresaron al inmueble a través de una propiedad vecina y encontraron indicios que apuntarían a muertes de carácter violento. No obstante, hasta el momento no se confirmó cómo ocurrieron los hechos.

Las tareas investigativas continuaban esta tarde y contemplan distintas líneas de análisis.

Por otra parte, una fuente muy próxima a la investigación indicó que los padres de los niños se encontraban separados y mantenían un régimen de convivencia que incluía la permanencia de los menores con cada uno de ellos durante determinados períodos. En tanto, las autoridades analizan diversos antecedentes vinculados al entorno familiar para hallar un hilo conductor que lleve al esclarecimiento del caso.

En un último relevamiento realizado en el trágico escenario, los investigadores habrían hallado elementos que sugieren que el hombre habría provocado la pérdida de conciencia de sus hijos con una sustancia antes del desenlace mortal.

“Estamos aguardando los peritajes de Bomberos sobre la presencia de monóxido de carbono y las autopsias de los cuerpos para determinar si existió alguna otra sustancia que pudiera haber influido en el desvanecimiento de las víctimas”, dijo una fuente de la investigación a Radio Dos, de Rosario.

Por el momento, la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de turno en los Tribunales de Rosario, que actúa en el caso, mantiene reserva respecto de las hipótesis investigativas mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Por último, debe indicarse que la noticia de lo sucedido este lunes generó consternación entre los habitantes de General Lagos, una localidad de poco más de 4000 habitantes, donde el caso provocó gran repercusión y preocupación entre los vecinos.