Un pasajero atacó a un colectivero en Pilar por no detenerse donde le pidió

Un colectivero de una línea que recorre parte del municipio bonaerense de Pilar sufrió un violento ataque de un pasajero cuando, supuestamente, no se detuvo en la parada asignada. Según denunció el trabajador de 42 años, el agresor “usó una manopla” para lastimarlo: sufrió una triple fractura en el pómulo derecho.

Alrededor de las 17 del último jueves, cuando Luis Romero circulaba por las calles del barrio Agustoni con una unidad del ómnibus de la empresa Ruta Bus, un hombre que viajaba en ese rodado le empezó a gritar desde la puerta del medio del colectivo que no se había detenido en la parada.

De acuerdo con la versión del chofer al medio local Pilar de Todos, el pasajero no había solicitado la detención mediante el uso del timbre. “Me dijo que sí había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, relató Romero que, de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, no oyó el timbre.

Brutal agresión a un colectivero en Pilar: fue atacado por un pasajero

La discusión no se detuvo en ese altercado. Cuando el colectivero se disponía a continuar el camino, notó que el pasajero volvió a subir al rodado y se dirigió directamente hacia él. Tras propinarle varios golpes de puño directo al rostro y la cabeza, que quedaron grabados por una cámara interna del ómnibus, el agresor cubrió la cara de la víctima con una prenda de vestir.

El hombre se escapó y Romero, que quedó ensangrentado, fue asistido, en primera instancia, por una ambulancia del SAME y efectivos policiales que fueron convocados por el llamado de una pasajera que atestiguó el brutal ataque. En el Hospital Central de Pilar, una tomografía reveló que el colectivero sufrió una triple fractura en el pómulo derecho, con desplazamiento.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así. Esta persona tiene que pagar por lo que me hizo”, se lamentó Romero. El hecho fue denunciado ante las autoridades policiales del destacamento de Agustoni, que ahora investigan el paradero del agresor en una causa por lesiones leves.