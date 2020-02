Un patovica de Le Brique dijo que Máximo Thomsen estaba "sacado y muy agresivo"

La puerta del boliche Le Brique donde ocurrió el asesinato de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno / Enviado Especial

9 de febrero de 2020

A partir de una serie de testimonios que revelaron que los amigos de Fernando Báez Sosa le pidieron ayuda a los patovicas de Le Brique para frenar la golpiza y estos se la negaron, Cristian Gómez, del equipo de seguridad que trabajó esa noche, aseguró a C5N que desconoce que los amigos del joven asesinado hayan pedido ayuda.

Además, agregó que en la seguridad del boliche trabajan por noche 10 patovicas y que "solo actúan dentro del local", tal como lo indica el protocolo. "Fue una noche bastante intensa, la policía no dio abasto y faltó personal de seguridad en la calle", aseguró Gómez, que recuerda entre los acusados del crimen a Máximo Thomsen, uno de los presuntos coautores del crimen y, según la fiscalía, quien le aplicó a Fernando Báez Sosa la patada en la cabeza que le causó la muerte. Sobre él, dijo que le puso la mano encima a un patovica cuando uno de sus amigos era sacado del boliche, tras una escaramuza, y que en esa situación lo notó "sacado y muy agresivo".

Uno de los amigos de Báez Sosa había afirmado: "Le pedía a los custodios del boliche que nos ayuden. Todos miraban, pero nadie se acercaba. Mientras tanto, la pelea seguía. Cuando me di vuelta, pude ver a Fernando tirado en el piso. Todavía le pegaban patadas".

Cristian Gómez, patovica del boliche Le Brique en Villa Gesell

Por su parte, el patovica recordó que tuvo que sacar del boliche a Benicelli, que estaba "sobrio" porque lo notó "bastante ágil". En ese momento, tuvo un cruce con Máximo Thomsen: "Cuando me ve sacando a su amigo me pone una mano en el hombro y me frena. Estaba como sacado y muy agresivo", aseguró.

También se refirió a las marcas en la cara que presentaba el agresor: "Fueron producto de cuando se quiso liberar de la toma que le hicieron los empleados de seguridad para sacarlo del boliche".