El motochorro que ultimó a un cabo de la Policía Federal para robarle es un adolescente de 14 años

El motochorro que asesinó de un balazo al cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Alberto Gerez para robarle la moto en el partido bonaerense de Tres de Febrero tiene apenas 14 años.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales y policiales. El sospechoso fue aprehendido después de una investigación de la que participaron detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la División Homicidios de la PFA.

También fue aprehendido otro adolescente, de 15 años. Se trataría del conductor de la moto en la que circulaban los dos motochorros que protagonizaron el robo y homicidio.

Motochorros mataron a un policía para robarle la moto

“Si bien los dos sospechosos, por su edad, son inumputables, se disouso una medida de seguridas sobre ambos. El que disparó tiene 14 años”, dijeron las fuentes consultadas.

Gerez, que tenía 36 años y cumplía funciones en la División Redes Exteriores de la PFA, fue asesinado el lunes pasado en la localidad de Loma Hermosa, en Tres de Febrero.

El ataque de los motochorros, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió a las 20.20 en Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, en Loma Hermosa.

En las imágenes se puede observar que la moto en la que circulaban los delincuentes se puso a la par del vehículo de Gerez. En ese momento, uno de los motochorros amenazó con un arma de fuego al cabo de la PFA.

Cristian Alberto Gerez, el cabo de la Policía Federal asesinado en Tres de Febrero

El ladrón obligó a Gerez a bajarse de la moto y le arrebató la mochila. Mientras caminaba para atrás, el policía hizo un movimiento con una de sus manos, como si buscara sacar su pistola reglamentaria de uno de sus bolsillos. Entonces, el motochorro comenzó a disparar. Efectuó al menos dos disparos contra el cuerpo del cabo de la PFA, que cayó gravemente herido y, poco después, falleció.

Tras disparar, el delincuente dejó abandonada la mochila de la víctima y escapó a toda velocidad en la moto del cabo de la PFA.

“El médico policial que revisó el cuerpo de la víctima determinó que presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo”, informaron fuentes policiales.

La investigación del homicidio de Gerez quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de San Martín.

“Al hacer un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad se determinó que los motochorros se desplazaron desde San Martín hacia Tres de Febrero por la avenida Márquez y que después del homicidio volvieron a San Martín, donde fueron visto en la villa El Curita, en José L. Suárez”, informaron fuentes de la investigación.