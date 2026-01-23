Un preso condenado a perpetua por un femicidio salió en libertad condicional y apuñaló a una nena de 10 años

CÓRDOBA.- Una nena de 10 años está grave después de ser apuñalada por un femicida que está condenado a prisión perpetua, pero que hace tres meses recuperó la libertad bajo el régimen de condicional. El hecho se produjo el pasado martes en un paraje de Santa Rosa del Conlara, en el noreste de San Luis y la víctima fue trasladada a la ciudad de Córdoba, donde permanece internada en terapia intensiva en “estado reservado”.

El caso conmocionó a la pequeña localidad y tanto el intendente como el gobernador Claudio Poggi criticaron duramente la decisión judicial.

Diego Domingo Ponce, condenado a perpetua el 11 de julio de 2002 por el femicidio de su pareja, Laura Natalia Chirino, de 17 años, logró el beneficio de la libertad condicional el 16 de octubre pasado. La jueza de Ejecución Penal de Villa Mercedes, Nora Villegas consideró que el hombre había cumplido los requisitos formales previstos por la ley y le otorgó ese beneficio.

El martes al mediodía se acercó a una casa en el paraje Los Peros y le pidió a la nena un vaso de agua. La menor estaba sola ya que su madre realizaba compras en un almacén. Ponce logró ingresar en la vivienda y atacó a la menor con un cuchillo, la hirió en el cuello, robó dinero y huyó, aunque fue detenido algunos horas después, según reconstruyó el portal de noticias InfoMerlo.

Cuando la madre de la menor regresó a la vivienda, encontró a su hija en el suelo, en medio de un charco de sangre. La llevó hasta la sala de asistencia de sanitaria de Santa Rosa del Conlara, donde fue estabilizada y desde allí se derivó a la víctima al Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo. Por la gravedad del cuadro, fue trasladada al Sanatorio Allende de Córdoba, donde sigue internada.

Ponce, de 46 años, huyó en la bicicleta en la que había llegado. Tomó rápidamente dinero y algunos objetos que estaban en la escena del ataque y buscó alejarse de esa casa antes de que volviese la madre de la víctima. Tuvo tiempo de ventaja para su intento de fuga, pero fue capturado algunas horas después del sangriento robo.

A partir de cámaras de seguridad de la zona rural, la Policía de Córdoba identificó al delincuente, quien fue detenido horas después en Santa Rosa del Conlara, ya que no había abandonado la zona. Fue imputado por la Justicia por robo calificado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa en calidad de autor. Además, el Ministerio Público Fiscal pidió la revocación de la libertad condicional otorgada el 16 de octubre de 2025.

“¿Quién se hace cargo?"

Las características del ataque y los antecedentes del detenido introducen este caso una larga lista de violentos episodios que son protagonizados por condenados por delitos graves que reciben beneficios judiciales. De inmediato estalló la polémica pública.

Miguel Postiguillo, intendente de Santa Rosa de Conlara, aseguró que el sangriento robo que dejó a una niña herida de gravedad causó “conmoción” entre los vecinos. “Estamos todos muy dolidos y con mucha bronca. Los jueces viven en una burbuja totalmente distinta a la realidad social”, dijo el jefe comunal al referirse al permiso de salir de prisión que obtuvo el ahora detenido por la salvaje agresión a la menor de 10 años.

Por su parte, el gobernador Claudio Poggi también señaló su fastidio por el beneficio conseguido por ese hombre, que 23 años después de matar a su pareja apuñaló a una niña indefensa.

“Casi mata a una nena. ¿Quién se hace cargo de eso? Porque hubo un juez que le dio la libertad condicional. Una jueza, Villegas, de Villa Mercedes. Yo, como gobernador y representando al pueblo de la provincia de San Luis, repudio esa actitud garantista. El garantismo tiene que ser con las víctimas, no con los victimarios”, aseguró el mandatario provincial.

También adelantó que tomará medidas para evitar que situaciones similares. “Voy a usar todas las herramientas constitucionales que tengo a mi alcance para evitar que esos casos vuelvan a ocurrir. Todas las herramientas constitucionales, repito. Porque eso no puede pasar otra vez, que una familia quede destrozada, que una niña esté con riesgo de vida a causa de un delincuente que mató a una chica hace 20 años, que fue condenado a perpetua y dejado ahora en libertad condicional”.

En 2002, cuando tenía 22 años, Ponce mató a quien era su pareja, con quien vivía en Villa Mercedes. El Tribunal de Alzada de la Segunda Circunscripción Judicial lo condenó en 2004 a prisión perpetua por unanimidad.

El 16 de octubre pasado accedió a la libertad condicional por decisión de la magistrada Villegas, quien no realizó declaraciones sobre el nuevo delito cometido por Ponce mientras gozaba del beneficio concedido en su juzgado.

Antecedente

A mediados del 2024, en Córdoba recibió la tercera condena a perpetua y la novena judicial, Roberto Carmona, “la Hiena humana”. Un jurado popular lo encontró culpable del asesinato al taxista Javier Bocalón a sangre fría. Él mismo, en una confesión escalofriante, contó todos los detalles del crimen ocurrido el 13 de diciembre del 2022, cuando huyó de la casa de su esposa, donde estaba cumpliendo una visita conyugal autorizada por una jueza de Chaco.

La Cámara del Crimen de esta provincia ordenó que se investigue por la presunta comisión de un delito a los jueces de Chaco que, sucesivamente, le concedieron beneficios de salidas transitorias al delincuente , a pesar de que ya había dado sobras pruebas de la clase de criminal que era y de lo que era capaz de hacer.

La última jueza que le otorgó el permiso fue Ligia Alejandra Duca, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Resistencia (Chaco). Tras la fuga y el crimen del taxista, emitió un comunicado defendiendo su decisión de permitir salidas transitorias y la visita conyugal. Señaló que las salidas transitorias se venían otorgando desde 2014 sin “inconvenientes ni informes que indicaran revocarlas o suspenderlas”.