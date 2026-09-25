Femicidio de Agostina Vega: fotos, búsquedas sexuales y contactos previos, los hallazgos en el teléfono de Claudio Barrelier

CÓRDOBA.- Los resultados de los peritajes sobre el teléfono celular de Claudio Barrelier, imputado por el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género de la ad olescente Agostina Vega, revelaron que durante varias semanas había hecho búsquedas sexuales en las redes y había contactado a la víctima.

Del análisis del teléfono se reconstruyó que Barrelier capturó una publicación de Instagram de la adolescente publicada el 22 de abril pasado y comenzó a escribirle por privado el 8 de mayo último. Después volvió a contactarla el 15 de mayo y, una día después, ella respondió.

El sábado 23 de mayo a las 22.30, Vega estaba en la casa de su madre jugando con su hermano de 7 años cuando dijo que irían a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, situado justo al lado; volvió su hermano solo. Su madre, Melisa Heredia, la llamó por teléfono, pero la chica no respondió.

Agostina Vega, la víctima

El remisero que la llevó hasta el barrio Cofico de Córdoba —gracias a cuyo testimonio avanzó la causa— afirmó que la adolescente le había contado que se iba a reunir “con el novio” de su mamá “para hacerle una sorpresa”. Cuando llegó a destino, un hombre con capucha se acercó y pagó el viaje. “Ella se bajó y se fue tranquila, caminando con él”, describió el remisero.

El domingo 24, el remisero vio un cartel de búsqueda de Agostina, se dio cuenta de que era “la nieta de Miguel” y dio los detalles del viaje a la familia. Después, los repitió ante la Justicia.

De la investigación también se desprenden que Barrelier hizo más de 300 búsquedas de contenido sexual relacionado con menores. Los peritos detectaron búsquedas vinculadas con relaciones entre adultos y menores y con la figura de padrastros e hijas. Estas comenzaron aproximadamente cuando Barrelier retomó el contacto con Agostina y continuaron hasta el ataque.

Por esos hallazgos se sumó una imputación más contra Barrelier por tenencia de material pornográfico (representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales). La Fiscalía prevé indagarlo por esta acusación la semana próxima.

También aparecieron imágenes y videos de 2024 en los que se observa a una mujer atada. Los investigadores analizan si el hombre que aparece en esas imágenes es Barrelier, ya que no se le ve la cara, pero sí algunos tatuajes.

Según trascendió, los investigadores habrían encontrado una fotografía de Vega, quien tenía 14 años, amordazada antes de ser abusada y asesinada.

El teléfono de Barrelier había sido intervenido legalmente antes del femicidio, pero por otra causa, vinculada a una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir. Trabajaba en la Municipalidad de Córdoba en esa área.

La intervención se extendió aproximadamente entre el 14 y el 29 de mayo, por lo que comprendió los días previos y posteriores al asesinato de Vega.

La madre de la adolescente nombró por primera vez a Barrelier en la ampliación de denuncia que realizó el domingo 24 alrededor de las 18, después de haber hablado con el remisero. Ella lo había contactado cerca de las dos de la mañana preguntándole para qué lo había llamado su hija, quien le había pedido su número de celular esa tarde. “Me pidió si podía llevarla a lo de un amigo. Y le dije que no tengo movilidad”, le respondió.

Horas después, Heredia insistió con otros mensajes y Barrelier admitió entonces que había visto a Agostina y que la había acompañado dos cuadras hasta que la adolescente subió a un “auto rojo”. Nadie de la familia fue a la casa del barrio Cofico. En la ampliación de la denuncia, Heredia mencionó a Barrelier como un “amigo”.

Nunca más se supo de ella hasta una semana después, cuando partes de su cuerpo fueron encontradas a 16 kilómetros de la casa de Barrelier.

Según filmaciones incorporadas a la causa, Barrelier trasladó el cuerpo de Agostina en el auto de Andreani hasta el descampado de Ampliación Ferreyra. Las imágenes muestran que el Ford Ka ingresó a las 11.45 del lunes 25 de mayo pasado y salió a las 12.15. Las grabaciones no permiten determinar si el acusado del femicidio iba solo o con alguien más.

Además de Barrelier hay otros cinco imputados que deberán enfrentar un juicio con jurados populares: Soledad Andreani (la mujer que, según la acusación, le prestó el auto a Barrelier para trasladar el cadáver), Marianela Palmero (pareja de Barrelier), Osvaldo Fassetta (que vivía “de prestado” en la casa) y Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz (pareja que vivía en la planta alta en Del Campillo 878); todos ellos enfrentan el cargo de encubrimiento agravado.