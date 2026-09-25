Trasladaron a la fiscalía al acosador de Homero Pettinato y Sofía Gonet, pero no pudieron tomarle indagatoria: “No comprende”

La Policía de la Ciudad identificó este viernes en la localidad bonaerense de Junín a Claudio Hernán Di Carlo, señalado como autor de las amenazas contra el animador Homero Pettinato, y lo trasladó a la sede de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 6 de la Ciudad para formalizar la imputación, aunque no pudieron tomarle declaración indagatoria.

Los funcionarios judiciales que lo entrevistaron determinaron que Di Carlo, conocido en las redes sociales como ‘Hernán Bloquero’, “no comprende la criminalidad de los actos”, indicaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.

El momento del ingreso de Hernán Di Carlo a la Fiscalía

Por ese motivo el hombre fue enviado de regreso a Junín, donde quedará internado a instancias del Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de ese departamento judicial.

Di Carlo se había presentado durante la mañana en la Fiscalía “por su propia voluntad desde Junín, pero en un auto de civil de la Policía de la Ciudad”, indicaron a LA NACION fuentes judiciales. Allí fue entrevistado por la defensoría y luego sometido a un estudio interdisciplinario para determinar si estaba en condiciones de declarar ante el fiscal.

Sofía Gonet y Homero Pettinato (Foto: Instagram/@sofiagonet @homeropettinato)

Tras ese examen, se determinó que “no comprendía la criminalidad de los actos denunciados”.

El momento del ingreso a la Fiscalía porteña

La Policía de la Ciudad había logrado identificar el domicilio del hombre y trasladarlo a la ciudad de Buenos Aires.

Los hechos de presuntas amenazas habían sido denunciados por Homero Pettinato el 21 de septiembre en la Comisaría Vecinal 14B.

El caso

Di Carlo había sido citado a prestar indagatoria por el fiscal Federico Taramelli, en un expediente que comenzó tras la denuncia que hiciera Pettinato por amenazas.

El representante del Ministerio Público también dispuso una consigna policial fija en el domicilio del animador y un móvil para que lo acompañara a su trabajo, en el canal de streaming Olga.

Sofía Gonet admitió que intentó reconciliarse con Homero Pettinato (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

El animador contó el lunes pasado en Olga que, mientras estaba al aire, Di Carlo, que parece estar obsesionado con su exnovia, Sofía “La Reini” Gonet, se había pasado el dedo índice por el cuello, lo que interpretó como una amenaza de muerte.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de Olga. Tras hacer la denuncia en una comisaría de la Policía de la Ciudad, Pettinato explicó en su cuenta de Instagram: “Es lo que hay que hacer cuando te pasan este tipo de cosas”.

Según contó, Di Carlo lo contactaba desde perfiles falsos de Instagram. Pettinato también dijo que Gonet, quien sería el principal blanco del acoso, también evalúa presentar una denuncia.

“Creo que Sofi va a hacer lo mismo. Creo que no hay que dejar crecer esto. Esto debe ser parte de un cuadro de salud mental suyo; esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de ella”, expresó.