“La vi fiambre y le hice RCP”: el polémico relato de Facundo Moyano sobre el confuso episodio con su exnovia Candela Arizaga

El exdiputado peronista Facundo Moyano reapareció este viernes a un mes y medio del confuso episodio que protagonizó junto a su exnovia Candela Arizaga y negó las acusaciones por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género, al afirmar que en aquella madrugada de inicios de agosto su expareja “casi se muere”. “La vi ‘fiambre’ y le hice RCP”, expresó.

“Candela casi se muere. Yo no dije que Candela tuvo un paro porque me quise hacer el héroe. Yo lo dije porque se desmayó o ‘la quedó’ o tuvo una experiencia cercana a la muerte o tuvo algo que yo la vi ‘fiambre’ y le hice RCP. Capaz que no sirvió para nada. Y aparte está todo documentado. Yo sé por qué lo digo. Lean el expediente y yo lo voy a demostrar”, expresó el exdiputado en diálogo con elTrece.

Por otro lado, se defendió de las acusaciones en su contra y de la versión que apunta a que persiguió y atacó a su expareja en la mañana del pasado 4 de agosto.

Facundo Moyano Manuel Cortina

“Mi verdad en este caso es la verdad. Es la verdad objetiva. Lo único que le tengo que aclarar son los delitos que se me imputan, que se están investigando, que no soy culpable, porque si fuera culpable estaría preso, que no tendría que haber estado preso porque no había ningún elemento probatorio”, afirmó.

Asimismo, rechazó el relato que brindó el agente que lo detuvo en aquel momento sobre el presunto consumo de estupefacientes por parte de Arizaga.

“Candela jamás dijo ni que había tomado cocaína ni que la tuve detenida. No lo dijo nunca. Lo dice un policía que me pegó y se lo dije al comisario de la 13°. Me pegó Ezequiel Ríos, me pegó porque es un cobarde, porque tiene abuso de autoridad y porque es un corrupto. Y lo demuestro. Y nunca habló Candela con él porque Candela no podía hablar, Candela no estaba. Había otra cosa dentro de Candela”, graficó Moyano.

Candela Arizaga al salir de la fiscalía especializada en Violencia de Género en Saavedra Pilar Camacho

Y prosiguió: “No sé lo que le pasó, si fue un brote. No lo sé porque no soy médico y me puedo equivocar. Pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y dije que tuvo un paro cardíaco y está documentado”.

En ese contexto, ratificó que no es culpable de los hechos por los cuales está imputado y admitió que decidió hacer declaraciones públicas para contar su verdad.

“Yo hablo ahora porque no hice nada, por lo menos no hice nada de lo que se me endilga, de los delitos que se me endilgan”, insistió.

Candela Arizaga y Facundo Moyano

Y siguió: “Me puedo bancar que me digan corrupto, que tengo esto. Ahora un ‘chorro’ también, que tengo un campo, que tengo caballos, que no sé qué. (...) No me voy a enfermar por esto. Me voy a enfermar si Candela cree eso”.

Nueva imputación

Moyano fue detenido la mañana del 4 de agosto después de que él y Arizaga, de 23 años, fueran interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en Sucre y Virrey Vértiz, en el barrio porteño de Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400.

Tras la audiencia de intimación de los hechos y tras su declaración, Moyano fue excarcelado, pero se le fijaron una serie de pautas de conducta que debía cumplir, entre ellas, una restricción de acercamiento a su expareja.

Nuevo video: el momento en el que Facundo Moyano interceptó a su pareja en plena calle

Sin embargo, en la semana última se confirmó una nueva imputación, en este caso por desobediencia: para la fiscal a cargo de la investigación, Florencia Nocerez, existen sospechas de que Moyano se encontró con Arizaga en un apart hotel de Montserrat.