Un subcomisario abatió a un ladrón de 16 años que había intentado robar su camioneta en La Matanza

Otro sangriento intento de robo se registró en el municipio bonaerense de La Matanza, el distrito cuya tasa de homicidios no solo es la mas alta de la región, sino que duplica el promedio provincial. En los últimos días había sido asesinados en asaltos un comisario y el chofer de un vehículo de transporte pedido por aplicaciones. Ahora resultó abatido un joven delincuente, que contaba con el antecedente de haber participado en un homicidio.

Ese ladrón de 16 años fue baleado por un policía que se encontraba al volante de un camioneta y que estaba estacionado en espera de que dos mujeres y un menor ingresasen en el vehículo. En esas circunstancias, un grupo de al menos cuatro ladrones descendió de un automóvil y buscó apropiarse del rodado. Los sorprendidos en esta ocasión fueron los delincuentes, que no esperaban encontrarse con un policía de uniforme en ese vehículo. El agente reaccionó a la amenaza y repelió la agresión con su arma reglamentaria. El adolescente ladrón fue abatido por esos disparos, en un enfrentamiento registrado en la localidad de La Tablada.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la calle Rincón 4882, donde el subcomisario Walter Pacheco, de 47 años y que se encontraba franco de servicio, arribó a su domicilio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok y fue amenazado por cuatro ladrones, que circulaban en un Peugeot 208 blanco .

El delincuente abatido fue identificado como Tobías Robles, quien resultó herido de bala en el abdomen y fue derivado al Hospital Balestrini, donde se constató su deceso.

Los otros tres cómplices se dieron a la fuga en el Peugeot, sobre el que pesaba una orden de secuestro activo por pedido de la Comisaría de Gregorio Laferrere a raíz de una denuncia por robo agravado.

El fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Homicidios de La Matanza, no tomó temperamento con el efectivo, ordenó la preservación de la escena y constató Robles presentaba antecedentes por un homicidio en ocasión de robo.