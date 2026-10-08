Un suboficial de las Fuerzas Armadas apareció muerto con un tiro en la cabeza en la Base Aérea de Morón

Un suboficial de las Fuerzas Armadas fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en la Base Aérea de Morón. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde y, según fuentes consultadas por LA NACION, la principal hipótesis de los investigadores es que no hubo intervención de terceros y que se trató de un suicidio.

La víctima, un joven de 26 años oriundo de Río Tercero, Córdoba, se encontraba de servicio junto a dos soldados voluntarios cuando se alejó de su puesto por unos minutos. Todo ocurrió cerca de una de las entradas del predio en Fray Santa María de Oro y Máximo Paz.

Una fuente de la investigación reveló al medio local Primer Plano Online que le dijo a sus compañeros que “vayan a dormir la siesta” mientras él cuidaba la garita. Al advertir su ausencia, sus compañeros fueron a buscarlo y lo encontraron sin vida, con una herida de arma de fuego en la cabeza, en dicha garita. A su lado se encontraba su arma reglamentaria, reveló el medio local.

La garita donde fue encontrado el soldado Google Maps

La investigación quedó a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la Policía Federal Argentina. Fuentes consultadas por este medio identificaron a la víctima como el Cabo Primero Martín Javier Leguiza. Con su familia en Córdoba, Leguiza tenía domicilio y residía en el mismo partido de Morón.

De acuerdo con esas mismas fuentes, el suboficial había atravesado recientemente recientemente una ruptura amorosa. No tenía deudas “importantes” de dinero. Personas con acceso a la causa señalaron que en 2018 su hermano, quien también integraba las Fuerzas Armadas, también se quitó la vida.

Desde la Fuerza Aérea compartieron un comunicado sobre lo ocurrido. “La Fuerza Aérea Argentina lamenta informar que, en la tarde de ayer, se produjo el fallecimiento de un suboficial subalterno de la institución, que se encontraba prestando servicios en la Base Aérea Militar Morón”, comenzaron la publicación.

Un suboficial de las Fuerzas Armadas apareció muerto con un tiro en la cabeza en la Base Aérea de Morón

Destacaron que “inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.

“Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, expresaron.

En la causa interviene el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, y la Secretaría N°5. Ordenaron el secuestro del celular de la víctima y se tomará la declaración de quienes estaban en el predio.