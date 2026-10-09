Un teléfono celular y dispositivos de rastreo satelital, las claves para secuestrar 208 kilos de cocaína

Todo comenzó con el secuestro de un teléfono celular en una antigua causa narcotráfico. La información que se pudo recuperar en el móvil decomisado derivó en una nueva investigación que, en las últimas horas, tras nueve allanamientos, permitió el secuestro de 208 kilos de cocaína y la detención de cinco supuestos narcos.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En un comunicado de prensa se informaron detalles de cómo fue descubierta la denominada “banda de los micros”, organización que acopiaba y distribuía cocaína en distintas provincial del país.

“La investigación se inició a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en una causa anterior por narcotráfico, cuya información permitió identificar nuevos vínculos criminales y avanzar sobre una estructura dedicada al acopio, acondicionamiento y distribución de drogas. A través del análisis de comunicaciones, movimientos financieros y tareas de vigilancia, los investigadores establecieron que algunos de sus integrantes estaban vinculados con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía que, según la hipótesis investigativa, habrían sido utilizados para encubrir operaciones económicas relacionadas con el narcotráfico”, se explicó en el citado comunicado.

El dinero secuestrado en los allanamientos Ministerio de Seguridad Nacional

La causa se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, a cargo de la jueza federal Sandro Arroyo Salgado. El Ministerio Púbico es representado por el fiscal Fernando Domínguez.

“200 kilos de cocaína y cinco detenidos. Una organización narco que se escondía atrás de locales comerciales para lavar dinero y traficar cocaína. Droga afuera. Nacos adentro. Ley y orden”, escribió la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

200 KILOS DE COCAÍNA Y 5 DETENIDOS



Una organización narco que se escondía atrás de locales comerciales para lavar dinero y traficar cocaína.



Droga afuera. Narcos adentro.



Ley y orden. pic.twitter.com/b8WmCjWfFK — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 9, 2026

Como se dijo, la Justicia ordenó nueve allanamientos, donde se secuestraron 208 kilos de cocaína, se detuvo a cinco sospechosos y, además, se la PSA se incautó de armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, documentación de interés para la causa, 175.200 dólares estadounidenses y 850.700 pesos.

“Las tareas investigativas también permitieron detectar viajes hacia la provincia de Misiones y a distintos países de la región. Mediante el análisis de registros migratorios, redes sociales y seguimientos, los efectivos lograron identificar a sospechosos presuntamente vinculadas con el funcionamiento de la organización. Con los elementos reunidos, el martes pasado, personal de la PSA llevó adelante nueve allanamientos en distintos domicilios del AMBA. El principal hallazgo se produjo en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los efectivos descubrieron el cargamento de cocaína distribuido en cajas, mochilas y un bolso”, se dijo en el comunicado de prensa difundido en las últimas horas.

Los cinco detenidos fueron indagados ayer por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien hasta ayer subrogó a su colega Arroyo Salgado..