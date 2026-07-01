Un vecino ahuyentó a los tiros a dos delincuentes que intentaron ingresar a su casa en La Plata

Un hombre disparó el martes último contra delincuentes que intentaron ingresar a su propiedad en la localidad platense de San Carlos, lo que provocó que los agresores se dieran a la fuga.

El intento de entradera ocurrió en la zona de 34 y 140, donde el vecino, al advertir cómo dos ladrones en bicicleta intentaban ingresar a su vivienda, abrió fuego para ahuyentarlos.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En el video se observa cómo los sospechosos escapaban del lugar a las corridas, mientras se escuchaban varias detonaciones, gritos e insultos.

Echaron "a tiros" a supuestos ladrones

“El dueño de la casa los escuchó y terminó a los tiros. Los ladrones escaparon corriendo por calle 34”, contó un vecino en diálogo con el diario local El Día.

Residentes de la zona denunciaron que un banda juvenil estuvo detrás del hecho; serían los mismos agresores que posteriormente intentaron abrir vehículos estacionados a plena luz del día en la zona.

Los vecinos alertaron sobre una creciente ola de inseguridad. Advirtieron también sobre una mayor frecuencia y violencia de estos episodios y cuestionaron la falta de patrullaje policial.

En el mismo relato, la víctima del intento de robo criticó a los efectivos: “Aparecen 30 minutos más tarde después de una llamada de aviso de prevención cuando se los ve”.

El violento robo a un médico

Otro hecho de inseguridad había ocurrido semana atrás en La Plata. Un médico de 75 años fue brutalmente atacado mientras esperaba un colectivo en una parada ubicada frente al Registro Provincial de las Personas, en la zona céntrica de la ciudad.

El episodio ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada del miércoles 17 de junio en una parada de la línea 338 TALP situada sobre la avenida 1, entre las calles 60 y 61.

La parada de colectivos donde fue atacado el médico de 75 años

La agresión fue tan violenta que la víctima perdió el conocimiento y permaneció desorientada durante horas. Cuando recuperó la conciencia, advirtió que le habían sustraído la mochila en la que llevaba un otoscopio completo, un medidor de glucemia, un sello profesional y otros instrumentos médicos de uso cotidiano.

La violencia del ataque dejó secuelas que impidieron a la víctima reconstruir con claridad lo ocurrido durante las horas posteriores. Incluso, según revelaron los investigadores, el hombre no pudo explicar cómo logró abordar un taxi que lo trasladó hasta su vivienda.

Según la reconstrucción del diario El Día, el médico se encontraba desorientado y con dificultades para comprender lo sucedido. Ante ese cuadro, la familia decidió trasladarlo de inmediato al Instituto Médico Platense.