Una mujer le dio una descarga eléctrica a distancia a un ladrón que intentaba robarle la moto

Una mujer electrocutó a un delincuente que intentó robarle la moto en Lanús. Fue a través de un dispositivo que le provocó una descarga eléctrica y que permitió a la joven recuperar su vehículo.

El hecho ocurrió en el pasado 11 de junio a las 20.20. La mujer, identificada como Déborah y oriunda de San Martín, es tatuadora a domicilio, y estaba yendo a trabajar a Remedios de Escalada. Se estacionó durante unos segundos en una calle para chequear una dirección. Fue entonces que dos delincuentes, cada uno en una moto, la interceptaron para robarle el vehículo.

La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de la zona. Los delincuentes tomaron su celular, que tenía en la mano, y la obligaron a descender del vehículo. La mujer lo hizo y se tomó la cara con las manos, mientras veía que los delincuentes se alejaban.

Sin embargo, a los pocos segundos recordó que tenía el dispositivo, que se activaba en su muñeca. Se escondió detrás de un árbol y clickeó los botones. A lo lejos, se vio cómo el ladrón saltó de la moto y se fue corriendo con rapidez. Luego, Déborah esperó a que los delincuentes se fueran y recuperó su moto.

Intentaron robarle la moto y le dio una descarga eléctrica a los delincuentes

La mujer aclaró que sí lograron robarle el celular y que previamente le robaron otras cuatro motos. También comentó que se le rompió una parte de la moto y que los cambios quedaron trabados.

Conoció el dispositivo, llamado Shockbag, hace un mes. “Dije: ‘Espero no tener que usarlo’. Y lamentablemente sí. Estaba yendo a trabajar. Me estacioné un minuto para mirar la dirección, para ver si estaba yendo bien y ni los vi. Ni pensé que me estaba regalando. Sentí miedo, te agarra esa taquicardía, pero me bajé. Se llevaron mi celular que usaba para trabajar pero les di la moto”, comentó en diálogo con A24.

El dispositivo consiste de una cinta negra que se pone alrededor del asiento. Viene con una batería aparte, que se esconde dentro del asiento, y que tiene un botón que la deja prendida. En paralelo, hay una muñequera ajustable con un pequeño dispositivo negro encima, que activa la descarga. Para hacerlo, se deben tocar tres botones al mismo tiempo. Mientras realiza la descarga, se escucha un pitido.

Según la página oficial del dispositivo, creado en Uruguay, se trata de un elemento que puede usar en bolsos, motos y autos; tiene 180 metros de alcance y da una descarga de 6000 volts. “Es imperceptible a simple vista, liviano y ultra resistente”, expresaron. Además, tiene una alarma para ubicarlo en la oscuridad y baterías recargables de alta duración.

“Es una batería que dura un mes la carga. La cinta hace una descarga de 6000 voltios. No es mortal, pero te hace soltar lo que tengas”, explicó la mujer. Lo conoció a través de Instagram. “Averigué una persona que los distribuía en Argentina, porque me daba cosa comprar en internet”.

La exposición a una descarga eléctrica de alto voltaje puede provocar lesiones en el cuerpo. Según el Manual Merck -una de las obras de referencia médica más antiguas y prestigiosas del mundo-, el síntoma principal es una quemadura en la piel, pero no todas son visibles. También puede generar paros cardíacos, convulsiones, pérdida de consciencia, fracturas, dislocaciones y lesiones en la médula espinal.