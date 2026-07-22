Una mujer pidió ayuda con el botón antipánico, pero cuando llegó la policía fue tarde para salvarla

CÓRDOBA.- Luciana Ojeda, de 36 años, activó su botón antipánico el miércoles pasado en su departamento de Nueva Córdoba, pero cuando llegó la policía era tarde. Fue encontrada agonizante y los médicos no lograron salvarla. Su pareja, Jan Korzeniecki, de origen polaco, no estaba en el lugar y hoy aparece como el principal sospechoso.

El fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno de Córdoba, pidió la captura nacional e internacional del hombre de 45 años, solicitud comunicada a Interpol para evitar que el ciudadano extranjero busque refugio fuera del país. Fue acusado Korzeniecki por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

La policía encontró a Ojeda cerca de las 6 en su departamento; su hija de cinco años se encontraba a su lado. La mujer estaba en el piso, desvanecida. Los agentes llamaron a emergencias médicas, pero no lograron salvarla.

La familia de la mujer sospecha del ciudadano polaco con quien ella mantenía una relación desde hace unos meses y que hacía diez días había llegado, por tercera vez, a Córdoba desde Europa.

Jan Korzeniecki, el principal sospechoso

Los familiares de Ojeda caratularon al hombre de “violento” y aseguraron que “tenía problemas con el alcohol”. El informe preliminar de la autopsia dio cuenta de que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, pero estableció que falleció por un “paro cardiogénico” derivado de un golpe en la zona del pecho. Los resultados de los exámenes toxicológicos se conocerán en los próximos días.

Ojeda tenía un botón antipánico por una denuncia previa contra su exmarido, quien se encuentra detenido desde hace tiempo en Cruz del Eje.

La familia de Ojeda insiste en que la investigación no fue profunda. “No digo que la fiscalía no esté haciendo nada, pero esto es una negligencia por el tema del Mundial; quedó todo muy frenado y recién se han hecho cargo este lunes”, denunció Luciano, hermano de Ojeda.

La referencia es a la búsqueda del ciudadano polaco cuando no fue encontrado en el departamento de la calle Ituzaingó al 600 que la pareja compartía.

El hermano de Ojeda contó a los medios de prensa algunos hechos que lo llevan a sospechar del europeo. Por ejemplo, poco antes de la muerte de la mujer, Korzeniecki llegó al departamento en un estado “muy violento” y rompió diferentes objetos, incluso el teléfono móvil de ella con un martillo.

También una compañera de trabajo de Ojeda que declaró ante la Justicia, hizo referencia a que ella le había contado que “el polaco” la había golpeado y que era “violento”.

La causa está bajo secreto de sumario y la Justicia realiza una serie de peritajes complementario para definir la mecánica del ataque.