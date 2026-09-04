Una niña de dos años murió al ser atacada por dos dogos en la casa de su tío

CÓRDOBA.- Una nena de 2 años murió después de ser atacada por dos dogos en el barrio Cabildo de la ciudad de Córdoba. Los perros la mordieron cuando estaba en la casa de su tío. Ingresó con un cuadro crítico en un hospital, donde la estabilizaron y la trasladaron al Hospital de Niños, pero no lograron salvarla.

Primero la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde sufrió un paro cardíaco. Los médicos lograron reanimarla y estabilizarla para luego derivarla al Hospital de Niños, a donde entró directo al quirófano. Una hemorragia masiva no pudo ser controlada y falleció.

Los partes médicos dan cuenta de que la reanimaron durante más de una hora, pero el mal estado impidió salvarla.

Hace menos de un mes la dueña y el cuidador de una perra que atacó y mató a un niño de 3 años en Córdoba quedaron imputados por homicidio culposo. Están en libertad.

La perra, de 5 años y raza mestiza -en un primer momento se había hablado de un pitbull-, quedó bajo control de las autoridades después de atacar a Salvador, quien se cruzó al frente de su casa mientras su padre lavaba el auto. Ingresó a un terreno baldío donde se encontraba el animal, atado con una cuerda de alrededor de diez metros.

Cuando la madre salió de la casa, advirtió que la perra ya estaba atacando al pequeño; lo mordió primero en la cabeza y luego en el rostro. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield con graves heridas que le provocaron la muerte.

A horas de esa tragedia, otro niño de 2 años fue atacado por un perro en Villa Caeiro (Valle de Punilla). Debió ser trasladado por las heridas al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde estuvo en terapia intensiva.

Juicio inédito

Además, en diez días se conocerá la sentencia contra el dueño de dos dogos que el 9 de julio de 2023 atacaron a Trinidad Ballesteros, de 15 años, en el barrio Estación Flores, en la zona sur de la capital provincial. La adolescente murió al día siguiente.

Según la causa judicial, ambos animales se habían escapado de una casa cuyos dueños estaban de viaje. La hija del matrimonio había quedado a cargo de ellos. Varios vecinos intentaron auxiliar a la chica, pero no lograron detener el ataque.

Después de herir a la adolescente, los perros ingresaron en otra vivienda y atacaron a otra menor. En ese caso, el padre de la víctima logró detenerlos con un cuchillo. Ella sufrió heridas, pero logró recuperarse.

José Nieto, dueño de los dogos, fue juzgado en la Cámara Primera del Crimen. El proceso será considerado histórico en Córdoba por las características del caso. El 15 de septiembre se conocerá la sentencia.

La fiscal Milagros Gorgas solicitó 9 años de prisión y planteó que existía la posibilidad de que los animales causaran daño y que no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, pidió 12 años de prisión y destacó la naturaleza violenta de los perros involucrados.