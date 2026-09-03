Tras casi un año de investigación, detectives policiales y judiciales dieron un fuerte golpe al contrabando. En depósitos en Puerto Iguazú, en Misiones, y en el conurbano bonaerense, la Policía de la Ciudad secuestró mercadería valuada en 1500 millones de pesos.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad porteño. “Las tareas investigativas comenzaron en octubre de 2025, luego de que por medio de ciberpatrullaje se detectaron en redes sociales ofrecimientos de artículos de marcas falsificadas y de procedencia dudosa”, se explicó en un comunicado de prensa.

Contrabando: secuestraron mercadería por $1500 millones

Los allanamientos fueron ordenados por el hasta hace pocas horas juez en lo penal económico Pablo Yadarola, magistrado que hoy jurará como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

“La investigación fue iniciada por detectives de la División Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad en base a identificar un patrón de una logística que transportaba mercadería de contrabando desde el noreste argentino (NEA)”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Según se informó, las tareas investigativas fueron realizadas por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) y el grupo especial de investigaciones DIOC de la Policía de la Ciudad, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y de la Dirección General de Aduanas (DGA).

“Durante la investigación, los detectives policiales llegaron a dos galpones situados en los partidos bonaerenses de San Martín y La Matanza donde llegaban camiones que había comenzado el viaje en Misiones transportando mercadería que había ingresado en el país de contrabando. Desde esos centros de acopio, la mercadería era llevada a negocios y ferias y también se comercializaban por redes sociales”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Golpe al contrabando: secuestraron mercadería valuada en $1500 millones Policía de la Ciudad

Los uniformados secuestraron 918 neumáticos, indumentaria, calzado, vasos y recipientes térmicos, productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, bicicletas, llantas, perfumes, lentes, cámaras de seguridad, auriculares, artículos de bazar, teléfonos celulares y documentación valiosa para la causa.

También se decomisaron un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas, vehículos utilizados para la logística de la banda.

“La investigación contra esta organización internacional llegó a Puerto Iguazú, en Misiones, donde por pasos no habilitados se ingresaba la mercadería procedente de Paraguay para que luego sea llevada en camiones a Buenos Aires. Los detectives policiales se dirigieron a dos centros de distribución donde incautaron mercadería de diferentes rubros y de procedencia ilegal”, agregaron fuentes del caso.