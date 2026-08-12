Una pareja de motochorros, formada por un hombre y su hijo, fue baleada por un policía que repelió un intento de robo

Un policía bonaerense fue blanco de un intento de robo al ser interceptado por una pareja de motochorros en la localidad platense de Los Hornos. El oficial, que estaba de franco y sin uniforme, repelió la agresión e hirió a los dos ladrones, un hombre de 36 años y su hijo de 19.

Ambos sospechosos fueron arrestados en la Unidad de Pronta Atención (UPA) donde buscaron asistencia médica. Recibieron disparos en la zona abdominal y se encuentran internados con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Los motochorros habían intentado asaltar al policía mientras este circulaba en la calle 156, entre 59 y 60. Al ser amenazado, el oficial empleó su arma reglamentaria para disparar contra los atacantes, que huyeron del lugar heridos.

Las identidades de los detenidos no fueron informadas, pero trascendió que tanto el mayor de los delincuentes como su hijo cuentan con antecedentes penales, En el caso del hombre de 36 años se señaló una causa abierta por robo en junio del años pasado, mientras que el joven había sido detenido en noviembre de 2025 cuando circulaba con una moto robada.

Este sangriento episodio es uno más de una larga sucesión de enfrentamientos entre policías que están de franco y sin uniforme y ladrones que eligieron el blanco sin saber que se trataba de un integrante de una fuerza de seguridad.

Uno de esos casos ocurrió el 27 del mes pasado cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se defendió a tiros luego de que dos delincuentes intentaran robarle su motocicleta cuando se encontraba detenido en un semáforo sobre la ruta nacional 8, en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. Debido al enfrentamiento, uno de los delincuentes, de 17 años, fue abatido.

Una semana antes, un cabo de la Policía Federal Argentina había sido asesinado por motochorros que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. Los dos delincuentes se pusieron a la par del otro rodado que era conducido por el cabo Cristian Alberto Gerez, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones. Lograron derribar del rodado al suboficial de la PFA y le dispararon a corta distancia. Los motochorros fueron detenidos, tienen 15 y 14 años.