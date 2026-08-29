Una pelea barrial terminó con un hombre asesinado a puñaladas por la espalda

Un hombre de 25 años fue asesinado a puñaladas este sábado en la ciudad de La Plata en medio de un supuesto conflicto vecinal, tras el cual detuvieron a un joven de 24 años como presunto autor del crimen.

El hecho ocurrió en la intersección de 35 y 139, en esta capital, donde Braian Lavezzi recibió varias puñaladas en el torso y la espalda por parte de Alessandro Medina, quien le ocasionó la muerte casi instantáneamente, según consignó Noticias Argentinas.

Al parecer, los dos hombre se enfrentaron por problemas de vieja data y la disputa terminó en el homicidio de Lavezzi. Poco después intervino el personal policial, que procedió a detener al asesino, quien quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con los registros policiales, Medina cuenta con antecedentes por robo. En junio de 2025 figuraba vinculado a una causa tramitada en La Plata, mientras que también registraba otras dos por hechos similares que había perpetrado en 2024 y 2022.

Otra muerte a puñaladas se había registrado a comienzos de este mes, pero en ese caso el sangriento episodio ocurrió en el barrio Cooperativa Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba. Allí, un hombre fue asesinado a puñaladas cuando intentó recuperar la bicicleta robada de su sobrina. La pelea con el delincuente fue grabada por un testigo.

El hecho ocurrió el 5 de agosto en la calle Miguel de Mármol al 4100, reportó el medio local El Doce. Lucas Tissera, un trabajador de la construcción de 30 años, caminaba con la bicicleta de su sobrina en las manos. La llevaba a que le realizaran un arreglo cuando un hombre lo interceptó y se la robó.

Tissera intentó recuperarla y le reclamó al agresor que se la devolviera. El pedido provocó una reacción más violenta del agresor, que sacó una cuchilla de gran tamaño y lo enfrentó.

La secuencia quedó registrada por un testigo. En las imágenes se observa cómo Tissera quiso alejarse del delincuente: retrocedió varios pasos mientras mantuvo las manos levantadas, en un intento por evitar la pelea.

Sin embargo, el hombre se acercó y, apenas unos segundos después, logró herirlo con el cuchillo en la parte posterior del cuello. La familia de la víctima denunció que el atacante lo mató a puñaladas. Tissera fue trasladado al Hospital Florencio Díaz, donde los médicos constataron su muerte.

Tras el hecho, con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona, el agresor fue detenido.