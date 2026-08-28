Detuvieron a Pablo “Bebote” Álvarez, exjefe de la barrabrava de Independiente, por narcotráfico

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó este viernes que la Policía Federal Argentina detuvo al histórico jefe de la barra de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez, acusado de traficar drogas sintéticas desde España e ingresar cocaína desde Bolivia.

“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez”, indicó y luego agregó que está acusado de “integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”.

Para cerrar, utilizó una típica frase libertaria. “Final del partido para Bebote. El que las hace las paga”, escribió.

🔴 BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO.



Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, “Bebote” Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 28, 2026

El procedimiento lo hizo la División Operaciones Federales y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3 de Damián Mazzucco.

Según explicaron desde el ministerio a LA NACION, la policía detuvo a Álvarez mientras llevaba a cabo cinco allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Salta.

La causa judicial comenzó tras el hallazgo de 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite que llegaron desde Barcelona, España, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

Pablo "Bebote" Álvarez está acusado de traficas drogas

A partir de ese procedimiento, las fuerzas de seguridad ejecutaron una primera fase con 27 allanamientos en suelos bonaerenses y salteños, donde cayeron 11 integrantes de la organización y se incautaron drogas, dinero en efectivo, autos y teléfonos.

El análisis forense sobre los celulares de los acusados permitió reconstruir los movimientos financieros y la logística de la red criminal. Con esas pruebas, la Justicia determinó el vínculo de Álvarez, por lo que ordenó su arresto por infracción a las leyes 23.737 y 22.415 del Código Aduanero.

Sus antecedentes

El exjefe de la hinchada ya había sido arrestado en noviembre de 2025, que cayó junto a 214 integrantes de la facción disidente “Los Diablos Rojos” en las inmediaciones del estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, durante la previa de un partido frente a Rosario Central.

En esa ocasión, LA NACION supo que la Policía Bonaerense le abrió una causa por intimidación pública y resistencia a la autoridad. Durante el operativo, los agentes impidieron que se cruzaran con la barra rival, entonces liderada por Mario Nadalich y ‘Juani’ Lenczicki.

La Policía Bonaerense detuvo a Pablo "Bebote" Álvarez en 2025

Y es que antes del episodio, el acusado había difundido videos en internet donde desafió abiertamente a sus rivales a pelear mano a mano para definir la conducción de la hinchada y la gestión de sus negocios.

En ese momento la causa quedó a cargo del titular de la UFI N°4 de Avellaneda, el fiscal Mariano Zitto. En el procedimiento, que contó con el despliegue de 120 agentes de Infantería, la policía secuestró 20 banderas alegóricas, 94 paraguas, 13 bombos, tirantes y telones.

Por otro lado, según reconstruyó este medio, en septiembre de 2020, una causa por asociación ilícita contra la dirigencia del club avanzó hacia el juicio oral contra el entonces vicepresidente de la institución, Pablo Moyano. Álvarez figuraba en ese expediente como uno de los líderes de la estructura junto al sindicalista, otros directivos y diez integrantes de la hinchada por la gestión e infiltración en los negocios del club.