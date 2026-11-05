Una policía denunció que dos ladrones abusaron de ella cuando los persiguió porque le quisieron robar

Una sargento de la Policía de Santiago del Estero, de 46 años, denunció haber sido víctima de un abuso sexual y de golpes tras intentar evitar un robo en la zona sur de la ciudad capital. Debido a la brutalidad del ataque, la mujer tuvo que ser hospitalizada con lesiones en varias partes del cuerpo.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando la funcionaria de seguridad, que se encontraba de licencia, persiguió a dos hombres que minutos antes habían tenido la intención de sustraerle su teléfono mientras circulaba en motocicleta.

Según informó el medio local Diario Panorama, la víctima, numeraria de la comisaría tercera, contó a los investigadores que el día del hecho circulaba en su rodado hacia su domicilio, en el barrio Sarmiento, cuando fue sorprendida por dos motochorros que intentaron sustraerle el teléfono celular. Sin poder conseguir su objetivo, los ladrones continuaron con su marcha. Fue entonces que la policía decidió seguirlos.

Cuando los tres estaban en las inmediaciones del barrio Los Inmigrantes, la sargento alcanzó a uno de los delincuentes con la intención de reducirlo, pero el otro ladrón intervino y ambos la agredieron violentamente. De acuerdo a su denuncia, los sospechosos la arrastraron hacia una zona oscura y sin circulación abusaron de ella y luego se dieron a la fuga.

La víctima fue encontrada en estado de extrema vulnerabilidad y recibió asistencia médica de urgencia hasta su traslado al Hospital Regional. En el centro de salud, los profesionales le diagnosticaron un traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento, además de hematomas importantes en la pelvis y las piernas, y lesiones en la espalda y el pecho, agregó el medio local.

La causa, caratulada como abuso sexual y lesiones por la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Daniela Yslas, avanzaba ahora para intentar determinar la identidad de los agresores mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de los restos biológicos que podría tener la víctima.