Una vecina lo vio entrar a robar y la Policía lo encontró escondido en el baño

Un ladrón fue detenido oculto en el baño de un departamento al que había entrado para robar, en el barrio porteño de Mataderos. El procedimiento se concretó tras el llamado de una vecina al 911 que advirtió la maniobra.

El episodio ocurrió en un edificio situado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900. Fue fundamental el accionar de una vecina que observó que un desconocido había ingresado a un departamento del primer piso luego de acceder por una ventana que da al pulmón interno del inmueble.

Tras observar la secuencia, la mujer hizo la denuncia y efectivos de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar. Con autorización de la Fiscalía interviniente ingresaron a la vivienda para realizar una inspección.

Durante la recorrida, los policías encontraron al sospechoso escondido dentro del baño del departamento, donde intentaba evitar ser descubierto. El hombre fue reducido y detenido en el lugar sin que se registraran incidentes.

Al revisarlo, los efectivos secuestraron un martillo, una llave de fuerza, un juego de 25 llaves Allen, una pinza de punta, cuatro destornilladores y distintos juegos de llaves que llevaba consigo, elementos que quedaron incorporados a la investigación por su presunta utilización para cometer el robo.

El detenido tiene 42 años y vive en el conurbano Ministerio de Seguridad

El detenido, de 42 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, fue imputado por tentativa de robo por escalamiento.

La causa quedó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo de Marcelo Ruilopez, que dispuso la detención del imputado y el secuestro de las herramientas que tenía en su poder.