Vendedores de drogas usaban la réplica de un AK-47 para defender su búnker en el conurbano

Vendedores de drogas defendían su búnker en el conurbano bonaerense con una carabina semiautomática AK-47, arma diseñada a partir del perfil del famoso fusil de asalto ruso. No alcanzaron a usar ese volumen de fuego disponible, ya que fueron sorprendidos por gendarmes que golpearon ese puesto de comercialización de estupefacientes instalado en el conurbano.

De acuerdo con lo detallado por la Gendarmería, efectivos de la Sección “Puerta de Hierro”, dependientes del Escuadrón de Seguridad Ciudadana “Suroeste”, llevaban a cabo en La Matanza un patrullaje en la intersección de las calles Francisco Beazley y Martín García Morou cuando vieron a un grupo de personas realizar un “pasamanos” mediante el hueco de una pared.

Mientras el personal descendía del vehículo y daba la voz de alto, los involucrados arrojaron un arma de fuego e intentaron darse a la fuga ocultándose en una vivienda. Inmediatamente, los gendarmes lograron aprehender a tres personas.

Durante la inspección del lugar frente a testigos, el personal de la Fuerza halló dos morrales que contenían un total de 195 dosis de clorhidrato de cocaína, con un peso de 42 gramos. Además, los gendarmes detectaron una carabina semiautomática AK-47 calibre .22LR, la cual es una réplica del fúsil soviético con una potencia menor. También, dos pistolas calibre 9 mm marca Bersa modelo TPR con la numeración suprimida, 118 municiones (102 cal 9 mm y 16 calibre .22), una funda de chaleco táctico no balístico, una riñonera, tres teléfonos celulares y 90.300 pesos en efectivo.

Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 14 del Departamento Judicial de San Justo, los gendarmes procedieron al secuestro de la totalidad de los elementos y trasladaron a los tres detenidos a disposición de la magistratura interviniente por infracción a la Ley Nº 23.737 y tenencia ilegal de armas de fuego.

En otro procedimiento antidrogas realizado por la Gendarmería el foco del caso estuvo colocado, a diferencia del episodio de venta minorista detallado en La Matanza por la peculiar arma usada para defender el búnker, en la cantidad de drogas decomisada y en la modalidad de transporte con el que los traficantes buscaba eludir el control de los uniformados.

Personal de la Gendarmería decomisó 108 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión cisterna. Los gendarmes inspeccionaron el vehículo –con patente boliviana– en el kilómetro 1375 de la ruta nacional Nº 34, en los alrededores de la ciudad salteña de Tartagal y detectaron el ilegal cargamento. Este año fueron interceptados varios envíos de cocaína que eran trasladados dentro de transportes de carga de combustible.

El ardid de utilizar vehículos de transporte de combustible como plataformas para el traslado de drogas había sido descubierto también en mayo pasado, también en el norte salteño.

En esa oportunidad, casi 113 kilos de cocaína estaban ocultos dentro de un camión cisterna durante un operativo realizado por la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34. El conductor del transporte, de nacionalidad boliviana, quedó detenido por orden de la Justicia Federal.

En agosto pasado, en tanto, otro cisterna fue interceptado en Santiago del Estero, en una investigación que contó con allanamientos en varios distritos en busca de capturar no solo al conductor, sino a eslabones más fuerte en esa cadena de logística narco. En la inspección se encontraron 446 kilos de cocaína. Y no fue ese el único golpe, ya que una semana antes, en la localidad santafesina de Rafaela, se había secuestrado 388 kilos de esa sustancia al frenar la marcha de dos cisternas.

La sucesión de eventos rodeados de similares circunstancias perfilan una nueva variante de traslado terrestre de cocaína.