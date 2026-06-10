Hace un mes, el 8 de abril pasado, se descubrió una publicación sospechosa. Un usuario de Marketplace, la sección de avisos clasificados de Facebook, ofrecía a la venta uniformes militares del ejército de los Estados Unidos y de Alemania, en especial los que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. En las últimas horas, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron la casa del vendedor, situada en Gerli, en el partido de Avellaneda y descubrieron un arsenal e insignias nazis.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad bonaerense. La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Vendía uniformes militares del ejército alemán, lo allanaron y le descubrieron un arsenal e insignias nazis

“Llamó la atención que en el pasillo de la propiedad había baldosas que tenía como imagen la cruz esvástica”, dijeron fuentes policiales.

En el procedimiento, ordenado por el juez federal de Quilmes Alberto Recondo, los detectives policiales secuestraron pistolas, revólveres, escopetas, municiones, cascos y chaquetas militares e insignias metálicas con la cruz esvástica y literatura nazi.

“No solo había metálicas con la cruz esvástica, también fueron secuestrados cintos, gorras, dagas y hasta una medalla militar con la cruz esvástica”, dijeron fuentes judiciales.