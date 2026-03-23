Viajaban en una camioneta que escondía el peso equivalente al de una persona más, pero en drogas

Los gendarmes que cumplen servicio en lso puestos de control carreteros estan entrenados para notar, de un golpe de vista, alguna anormalidad que amerite prestar especial atención a la situación. Eso ocurrió este fin de semana en el retén de la ruta nacional 34 de la localidad de Casares, en Santiago del Estero, según informaron voceros de la fuerza de seguridad federal.

Allí, el sábado a la noche, efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha de una SUV Chevrolet Spin que circulaba en dirección sudeste, hacia Santa Fe, con dos ocupantes. Los pasajeros informaron que habían partido desde San Ramón de la Nueva Orán, en el norte de Salta −en la frontera caliente del narcotráfico con Bolivia− y se dirigían hacia el partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense.

Mientras revisaban la documentación del auto, uno de los uniformados advirtió que las rejillas del sistema de aire acondicionado en el torpedo del rodado dejaban ver algo que no debía estar allí.

La requisa del Chevrolet Spin

El color era delator, también: el marrón típico de los envoltorios de nylon que recubren los ladrillo de cocaína. El dato habilitó una requisa profunda. No solo certificaron que lo que se veía eran “panes” de droga: encontraron más ladrillos en el interior de los zócalos y debajo del piso del vehículo.

La requisa del Chevrolet Spin

Una vez que los gendarmes desarmaron los cobertores para extraer los paquetes, personal especializado del área de de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería realizaron las pruebas de narcotest para acercarse a la confirmación de lo que, a esa altura, daban como un hecho. No solo dio positivo de cocaína: la medición posterior arrojó un peso de 63,155 kilos de estupefaciente.

La droga secuestrada

El personal interventor dio aviso de la novedad al Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que dispuso el labrado de actuaciones para alimentar el expediente judicial y ordenó el decomiso de la droga y la detención de los dos pasajeros de la Chevrolet Spin.