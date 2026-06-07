Video: se desató una pelea a la salida de un boliche, lo empujaron en la calle y un auto lo atropelló

Una discusión entre varios jóvenes en los alrededores de Playa Grande, en Mar del Plata, terminó con un hombre de 22 años atropellado luego de que otro lo empujara hacia el centro de la calzada. De acuerdo con las actuaciones realizadas por personal de la Comisaría Novena, el incidente se habría originado a raíz de un incidente de tránsito.

Según se observa en un video que registró el episodio, dos grupos de hombres mantenían un intercambio verbal sobre la calle Victoria Ocampo, entre vehículos estacionados y a metros del cruce con la calle Primera Junta, según pudo saber LA NACION. En medio de la discusión, uno de los involucrados se acercó a otro y lo empujó hacia el centro de la calle.

Un hombre fue atropellado por un auto luego de que otro joven lo empujara hacia la calle en medio de una discusión

Como consecuencia del golpe, la víctima perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y un Peugeot 208 blanco que circulaba por la calle lo atropelló. El impacto hizo que golpeara contra el capó y el parabrisas del vehículo antes de quedar tendido a un costado de la calzada. La víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad para ser evaluada por los politraumatismos. Tras los controles médicos, recibió el alta al no presentar lesiones de gravedad, agregaron las fuentes consultadas por este diario.

Fuentes con acceso a la investigación informaron al diario La Capital, en tanto, que el hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría novena y que, hasta el momento, no se había radicado ninguna denuncia formal. La causa caratulada como lesiones dolosas quedó bajo la intervención de la fiscal de turno de la UFI N.º 4, Constanza Mandagarán, y la Policía Bonaerense. La Justicia dispuso la recepción de declaración testimonial de la víctima, además de otras medidas tendientes a identificar a los responsables.

Cuatro personas murieron en un choque frontal

Los cuatro ocupantes de los dos vehículos que protagonizaron una colisión frontal en la ruta provincial 94, en jurisdicción de la localidad de Teodelina, departamento General López, 346 kilómetros al sur de la capital santafesina, murieron en el acto. Así lo establecieron los primeros peritajes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de tan violento accidente.

Tres de las víctimas viajaban en una camioneta

El hecho ocurrió este sábado a la altura del tramo conocido como “Curva de García Varela”, en el kilómetro 17 de esa carretera, lugar próximo al límite jurisdiccional entre Villa Cañás y Teodelina. Una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma protagonizaron una violenta colisión frontal que terminó con la vida de las cuatro personas involucradas.