Un falso Kevin Costner estafó a una mujer con promesas de amistad en las redes sociales

MAR DEL PLATA.- El vínculo, construido durante meses y vía redes, se volvió algo sospechoso después de transferencias bancarias por algo más de $3.600.000 que hizo para ingresar en una franquicia de “socia fanática”. Esas dudas se convirtieron en felicidad pura cuando le llegó, en formato digital y con impecable diseño, el carnet con su nombre y apellido y su fotografía. Una belleza de certificado.

Todo cambió cuando del otro lado de la pantalla, en medio de lo que parecía una relación floreciente, la sugerencia que le llegó fue vender su casa porque con ese dinero le compraría otra mejor en Santa Marta, California. ¿Quién? Un supuesto Kevin Costner, perfil con el que un desconocido se hizo pasar por el actor norteamericano y estuvo de dejar en la calle a una vecina de General Madariaga que siempre creyó que había encaminado algo parecido aun noviazgo a distancia con el protagonista del film “El guardaespaldas”.

La Justicia tomó intervención a partir de la denuncia de esta mujer, de 70 años, fanática de Costner, sorprendida en su buena fe y entusiasmada en ese recorrido de intercambio de mensajes, convencida que chateaba seguido con el también cabeza de elenco de la más reciente serie “Yellowstone”.

La causa por estafa se abrió en la fiscalía de General Madariaga, a cargo de Walter Mércuri, y transita sus primeros pasos. Apenas sumó el testimonio con fuerza de denuncia de la víctima y los comprobantes de los depósitos que hizo en una cuenta que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires. Primero fueron $419.612. “Falta”, dijeron y entonces, casi 48 horas después, envió otros $3.202.100 pesos. Ambas operaciones fueron a mediados de mayo y con diferencia de dos días entre uno y otro, según pudo conocer LA NACION de fuentes de la investigación.

La historia tiene punto de partida en algún momento del año pasado, cuando desde la plataforma de Tik Tok esta mujer comenzó a seguir a quien creía que era el verdadero Kevin Costner. Un día recibió un mensaje y sintió que tocaba el cielo con las manos. Desde entonces no pararon de escribirse.

Desde ese espacio se generó un cruce de mensajes que se volvió frecuente y que llevó a la víctima a no advertir que se trataba de un engaño. Por el contrario, a medida que avanzaba el vínculo pareció tener mayor confianza y animarse a dar algún paso más. “My Darling”, le decía. “My love”, lo llamaba ella cada vez que se escribían.

A comienzos de este año ella recibió mensajes que le propusieron continuar el vínculo pero desde otra plataforma de mensajería llamada Zangi. Le recomendaron descargarla en su teléfono celular y retomar el contacto por esa vía.

Así lo hizo. Zangi está reconocida como una de las redes de comunicación con mayor capacidad de privacidad y también de encriptado de los mensajes. Tiene su origen coincidentemente en California y es una aplicación que suele ser muy utilizada por algún segmento de sectores vinculados al delito.

Los contactos mediante esa App se habrían sostenido inglés. A pesar del engaño, la mujer siempre sintió creíble ese vínculo y la relación que se había establecido. El historial de ese chat permanece intacto y es parte de la prueba documental que acercó a la comisaría de Madariaga primero, a la fiscalía después.

Según contó la víctima en sede judicial, su interlocutor le exigió una suma de dinero para entregarle una suerte de certificación que la reconocería como “socia fanática” del actor. Le creyó y concretó las dos transferencias a una misma cuenta de billetera virtual. Luego, con los comprobantes, la Justicia verificó que se trataba de una conocida fintech con sede en Capital Federal.

El carnet le llegó también mediante ese intercambio vía aplicación y la dejó a ella más que conforme. Estaba confeccionado en inglés, la distinguía como miembro de ese club de fans. De inmediato, como parte de la bienvenida, el interlocutor le advirtió que tendría más alegrías: le anticipó que la iba a invitar a participar de eventos en Estados Unidos, allí donde estuviera Kevin Costner.

El paso del engaño más ambicioso no llegó a concretarse. La mujer recibió una propuesta para que ponga en venta su casa con la certeza que el supuesto Kevin Costner sería su garante en una operación de compra-venta. El estafador le dijo que cuando cerrase la operación le enviase el dinero por transferencia, ya que él le iba a comprar otra propiedad en cercanías de su residencia. Según le dijo, sería en la zona de Santa Marta, California.

Entre las dudas que le generó la situación aparecieron también algunos mensajes y comentarios de otros seguidores que, en el usuario del supuesto actor norteamericano, advertían que el perfil no correspondía a quien decía ser, sino que era todo parte de un gran engaño.

Recién entonces la víctima suspendió el contacto y cualquier otra intención de transferencia de dinero. Verificó que los depósitos que ya habían realizado no fueron a Estados Unidos, sino que fueron a parar a la ciudad de Buenos Aires y recién entonces se decidió a hacer la correspondiente denuncia.

La mujer, desde su inocencia, confió que interactuaba con el verdadero Costner. No hizo reclamo del dinero, que dio por perdido. Pero sí pidió en la fiscalía que este caso trascienda y se investigue para que otras personas no caigan en el mismo ardid.

Desde la Justicia se ordenaron algunas medidas dirigidas en particular a las empresas que quedaron involucradas en la historia. A Tik Tok, para advertir la situación y tratar de determinar quién es el usuario titular de esa cuenta o perfil del supuesto Kevin Costner. Y a Ualá, la billetera virtual en la que la víctima realizó los depósitos.

La investigación intentará determinar a nombre de quién figura es cuenta donde se depositaron, en dos pagos, esos poco más de $3.600.000. También tienen en claro que es muy probable que el titular no esté relacionado con el ilícito sino que los autores del engaño hayan recurrido a una cuenta hackeada.