Las imágenes de presos santafesinos con el torso descubierto, sentados en el piso en hileras y rodeado de efectivos con armas largas y rostros tapados, se viralizaron en las últimas horas e hicieron recordar el estricto régimen carcelario que Nayib Bukele instauró en El Salvador al poco tiempo de llegar a la presidencia de ese país, que era uno de los más violentos del mundo.

“Cada vez la van a pasar peor”, escribió en sus redes sociales Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, junto a algunas de las imágenes de la última requisa en el penal de Piñero, donde están alojados varios de los presos de “alto perfil” vinculados a las principales bandas narcos de Rosario.

En diálogo con LA NACION, una fuente del área de Seguridad de Santa Fe, resumió: “ El objetivo de estas requisas, que son sorpresivas y aleatorias, es que el preso no esté tranquilo. Que el tipo esté todo el día pendiente de que le puede caer la requisa. Y cada vez se secuestra menos”.

Cococcioni sumó: “Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”.

Entre los cambios introducidos a las requisas, tras la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad que rige en Santa Fe desde diciembre, está la posibilidad de llevar adelante este tipo de controles más exhaustivos y sin las limitaciones que existían hasta fines del año pasado.

A partir de los cambios, el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) de la Policía de Santa Fe, realiza sus procedimientos con nuevos estándares. “Ni quien va a hacer la requisa ni quien será requisado saben dónde y cuánto va a ocurrir la requisa, para evitar que se filtren los procedimientos. Tampoco se puede identificar a los efectivos del GOEP que van a hacer los procedimientos, ya que están todos los rostros completamente tapados y en los uniformes solo tienen colocado un número distintivo y no el nombre y apellido”, explicaron a LA NACION.

Entre el sábado y ayer, tras los nueve disparos que recibió un micro que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario que trabaja en el penal de Piñero, se llevaron adelante dos requisas en una de las cárceles en la que cumplen condena los “presos de alto perfil”.

“ En el penal se encuentran alojados varios sicarios de la ciudad como Ariel Máximo ‘Viejo’ Cantero, socio fundador de Los Monos; Walter ‘Viejo’ González, líder de la banda que lleva su nombre en Capitán Bermúdez; el puntero narcopolítico Marcos Jeremías ‘Pato’ Mac Caddon, y varios ‘pesados’ del barrio Ludueña, como Franco ‘Milanesa’ Almaraz, Mauro Gerez y Andy Fabián Benítez” , detallaron en un comunicado difundido el fin de semana tras la primera de las dos incursiones.

En el primero de los dos operativos fueron requisadas 250 personas, incluyendo la revisión de rayos X a los internos que pudieran llegar a tener algún objeto oculto en el interior de su cuerpo. Las requisas son realizadas por los Grupos Tácticos Especiales de manera sorpresiva en todas las unidades, sin horarios ni días definidos. Como resultado de las requisas se secuestraron facas, celulares y chips que fueron puestos a disposición de la Justicia para su peritaje.

“Un dato, no menor, mientras todo esto pasaba, ninguno dijo nada, tampoco hubo amenaza como venía pasando. Nadie se resistió. Las primeras veces que fuimos a fines del año pasado y en enero, cuando ingresábamos había griterío y nos insultaban a más no poder. Hace tres semanas fuimos de nuevo con el gobernador, y solo dos presos gritaron: uno dijo ‘hagamos las pases, Cococcioni’ y el otro lo ‘gastó' por la pelada a uno de los funcionarios, le dijo ‘cabeza de rodilla’ ”, detalló un integrante de la cartera de Seguridad que participó de una de esas visitas.

Reducción de más de la mitad de los homicidios en Rosario

La semana pasada, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, resaltó los resultados de los controles realizados en lo que va de 2024 en Rosario, donde los homicidios dolosos cometidos en la vía pública “que tienen que ver con los conflictos de la criminalidad organizada” descendieron un 57% con respecto al mismo período de 2023, lo que consideró como una cifra “impactante”.

“Los cuatro años que pasaron antes de que asumamos la gestión dejaron un índice de homicidios muy alto en la provincia, el más alto de todo el país. Hoy podemos decir que los niveles de baja de homicidios, de baja de tiroteos, de baja de incidencias de violencia en la ciudad de Rosario son realmente impactantes. Hemos logrado que los crímenes, los homicidios cometidos en la vía pública, hayan bajado un 57% en estos dos meses con respecto a igual periodo de 2023”, sostuvo la ministra en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.

Los presos son sacados de sus celdas por miembros del GOEP Gob. de Santa Fe

Los datos expuestos por Bullrich fueron matizados por fuentes provinciales, ya que consideran que el período de análisis es muy breve y que se necesitan seis meses como mínimo para que las estadísticas puedan validarse y considerarlas una tendencia.

La Subsecretaría de Intervención Federal presentó un informe donde se reflejó que los resultados obtenidos demuestran una disminución significativa en los índices de homicidios dolosos en Rosario y en zonas cercanas.

Foto de la segunda requisa desde el sábado y tras el tiroteo a dos micros que trasladaban cerca de 100 efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Gob. de Santa Fe

En particular, hubo una reducción del 47,83% en Rosario y una del 36,36% en las zonas 1 (Empalme Granero y Ludueña) y 3 (Tablada y Gral. Las Heras).

Además, se destacó una variación del 57,14% en los homicidios dolosos en la vía pública en Rosario, con descensos del 50% en las zonas 1 y 3.

Esto implica, pues, que la baja fue generalizada y alcanzó iguales niveles (o, incluso, mayores) que en las zonas de despliegue de efectivos federales comisionados en el “Plan Bandera”.

Las requisas de ayer se hicieron en los pabellones entre el 7 y 9. Gob. de Santa Fe

