16 horas, 40 personas y temperatura extrema: así fue el rescate de los cuerpos de la turista uruguaya y el guía en Ushuaia

Fueron 40 personas que durante 16 horas trabajaron sin pausa en condiciones extremas para recuperar los cuerpos en el glaciar Vinciguerra, en Ushuaia. El operativo combinó maniobras terrestres y apoyo aéreo en un terreno complejo, con frío intenso, poca visibilidad y sectores inestables.

El rescate de los cuerpos comenzó en la noche del lunes, en condiciones climáticas adversas y con visibilidad reducida. El hallazgo se produjo tras el pedido de paradero realizado por la familia del guía de montaña, preocupada porque no había regresado de la excursión. Ambos fueron localizados durante esa noche, pero recién pudieron ser rescatados ayer mediante un complejo operativo terrestre y aéreo.

El guía de montaña y la turista uruguaya que fallecieron en Ushuaia

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de testimonios de participantes, el operativo en el glaciar Vinciguerra, en cercanías de Ushuaia, demandó 16 horas de trabajo y la intervención de 40 rescatistas de distintas instituciones que integran la Comisión de Auxilio local.

La alarma se generó esa misma noche, cuando familiares del guía de montaña Emiliano Feida alertaron a las autoridades ante la falta de regreso de la excursión que realizaba junto a la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira en el Vinciguerra.

Así fue el rescate de los cuerpos en Ushuaia

A partir de ese momento se activó el protocolo de emergencia con la intervención de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, integrada por Defensa Civil, Gendarmería, Club Andino Ushuaia, Bomberos y la Policía de Tierra del Fuego, entre otros organismos. El equipo inició la búsqueda en ascenso al glaciar en condiciones complejas: visibilidad reducida, bajas temperaturas y un terreno técnico que combina hielo, pendientes pronunciadas y sectores inestables.

Tras varias horas de trabajo, cerca de la una de la madrugada del martes, los rescatistas localizaron los cuerpos en la parte inferior del glaciar. La hipótesis inicial indica que las víctimas estaban enlazadas como medida de seguridad y que habrían sufrido una caída en una zona de alta pendiente y dificultad técnica, aunque las causas son materia de investigación.

Los rescatistas avanzaron a pie por un área de turba y agua, en un tramo final del operativo marcado por el frío y la complejidad del terreno Gendarmería

Con el hallazgo se inició una segunda etapa de gran complejidad: la recuperación en un entorno de difícil acceso. Durante 16 horas, los equipos trabajaron en la montaña para descender los cuerpos hasta un punto seguro donde pudiera operar el helicóptero, conocido como “escalón”. La tarea requirió maniobras técnicas y coordinación en condiciones adversas.

Recién en las primeras horas de la tarde del martes, y cuando el clima lo permitió, se sumó el apoyo aéreo. Un helicóptero de HeliUshuaia intervino para completar la evacuación desde un sector accesible, lo que permitió trasladar los cuerpos hacia la ciudad.

“Volamos con muy mal clima en la montaña, viento norte y ráfagas cruzadas”, detalló a LA NACION Roberto Valdés, piloto y socio de la empresa de aviación local. Y agregó: “Hay que reconocer la labor de la Comisión de Auxilio: trabajaron muchas horas en la montaña para recuperar los cuerpos, toda la noche, hasta que cerca de las 14 pudimos descenderlos, con mucho viento y un clima hostil”.

Integrantes del operativo descendieron por una ladera pedregosa con equipos técnicos para trasladar uno de los cuerpos en condiciones climáticas adversas Gendarmería

El operativo implicó un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos, con personal especializado en montaña, fuerzas de seguridad y apoyo logístico coordinado por la Comisión de Auxilio.

El fallecimiento de Emiliano Feida y Abril Melina Marino Pereira generó conmoción. El guía de montaña era un profesional especializado, reconocido y valorado en el ámbito local del montañismo. En redes sociales, amigos y allegados expresaron su pesar y lo recordaron por su experiencia en este tipo de travesías.

Un recorrido exigente

A unos siete kilómetros de Ushuaia, en el valle de Andorra, comienza el sendero que conduce a la laguna de los Témpanos y al glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de trekking más conocidos —y también más demandantes— de la zona. El acceso se realiza por el Camino del Valle hasta una tranquera azul, donde inicia la caminata formal.

El recorrido avanza primero por sectores boscosos y rápidamente presenta bifurcaciones señalizadas que permiten tomar distintos destinos, como la laguna Encantada o la laguna de los Témpanos, antesala del glaciar. Desde allí, el sendero se vuelve más exigente y combina varios tipos de terreno.

Un helicóptero participó del operativo en un sector de turba, mientras rescatistas preparaban el traslado en un terreno barroso y de difícil acceso Gendarmería

La travesía incluye el cruce de turbales —zonas anegadas típicas de la región—, arroyos y pendientes pronunciadas, además de sectores con barro, roca húmeda o hielo, dependiendo de la época del año. Estas características hacen que el trayecto requiera un buen estado físico y experiencia en caminatas de montaña.

El último tramo supera el límite del bosque y llega hasta una laguna de deshielo dominada por el glaciar Vinciguerra. Más arriba, en la zona de hielo, se encuentran formaciones como cuevas glaciares, a las que solo se puede acceder con guías especializados, dado el riesgo que implican las grietas y la inestabilidad del terreno.