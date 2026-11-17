Las calles porteñas volverán a ser esta semana escenario de una protesta de médicos residentes de los hospitales e institutos que dependen de los ministerios de Salud de la Ciudad, la Provincia y la Nación. Piden un aumento del ingreso mensual y de los presupuestos que los tres gobiernos destinan a la atención pública. Lo harán con un cese de actividades –en la ciudad será por 48 horas desde mañana– y una movilización céntrica el miércoles. Para las autoridades sanitarias de al menos dos de las jurisdicciones, deberían seguir la vía gremial: otro tipo de medida “carece de toda legitimidad”, notificaron por escrito a sus residentes desde una de las carteras de Salud.

Más allá de las demandas con fuerte impronta política, como los recortes presupuestarios, el reclamo de una actualización del monto que mensualmente reciben esos profesionales lleva semanas. La residencia exige dedicación exclusiva, pero la mayoría hace otras tareas en las horas de descanso, como conducir para aplicaciones o vender desde ropa hasta alimentos, para llegar a fin de mes, de acuerdo con los testimonios relevados.

Pasado mañana, la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA, la Comisión Provincial de Residentes (CPR) y la Asamblea de Residentes de Nación unificarán sus demandas en una movilización que les dé más visibilidad: el 18N. Será a partir de las 10.30 y el punto de partida elegido es la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la avenida Callao al 200. Seguirán hacia el Obelisco, el Ministerio de Salud de la Nación y cerrarán la marcha con un acto en la Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Salud porteño.

En las tres jurisdicciones, en tanto, prevén que no se verá afectada la atención habitual en hospitales y centros y no estaban, hasta hoy, reagendando turnos de consultorios externos o prácticas. El miércoles, los residentes que adhieran a la convocatoria harán paro ese día. Pero eso es solo para los hospitales, centros de atención e institutos nacionales y bonaerenses.

Médicos de planta acompañaron el reclamo de los residentes en una marcha de 2022 Télam

En la ciudad, la Asamblea de Residentes convocó a un paro por 48 horas, que comienza mañana: las primeras 24 horas con guardias cubiertas y, para el día de la marcha, habían anunciado que sería sin guardias, pero hoy lo estaban evaluando, según indicaron a LA NACION. Rechazan el 5% de aumento cerrado por paritarias: apuntan especialmente contra la Asociación de Médicos Municipales (AMM) –hasta donde se movilizaron hace dos semanas– y la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que participaron de la negociación para todo el personal profesional y de residencias de establecimientos y organismos que dependen del Ministerio de Salud porteño.

Por nota, la Dirección General Legal y Técnica y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de esa cartera informó el viernes pasado a la asamblea que, al no haber un conflicto gremial con “ninguna de las asociaciones gremiales con representatividad suficiente” en estos momentos, “carece de toda legitimidad cualquier medida de fuerza convocada por un grupo de profesionales sin entidad para convocar y/o comunicarlas”. Se atribuyó, así, a la decisión de adherir a la convocatoria la responsabilidad personal “de las consecuencias” que eso pudiera ocasionar.

“Va a ser una movilización este miércoles en la que confluyan los residentes de las tres jurisdicciones”, dijo Franco Capone, exresidente de medicina general del Hospital Penna, actual médico del Hospital Argerich y fundador de La Posta de Salud y Cuidado. Fue referente del conflicto de 2022, que duró nueve semanas y logró una actualización que casi duplicó lo que cobraban los residentes en aquel momento.

“No va más que haya residentes que estén trabajando 70 u 80 horas semanales, atendiendo cansados, porque son ellos la primera línea de salud y es lo que no se entiende -agregó en diálogo con LA NACION-. Un piloto de avión no puede excederse de una cantidad determinada de horas por el riesgo [de desconcentrarse o cometer un error] y los médicos residentes trabajan muchas más y con ese riesgo constante. Son cuatro años de residencia así. No es un avión, son miles si multiplicamos por hospitales en el país y pacientes que ven a diario. Es lo mismo en todas las provincias. No puede ser: se trata de profesionales de la salud”.

El sueldo básico de la beca para residentes de primer año (ingresaron en septiembre pasado) que dependen del Ministerio de Salud de la Nación es de $1.330.307, sin que figuren aportes tras los últimos cambios del sistema nacional de residencias en abril de este año. Los bonos dependen de cada institución. “Los aportes los reciben como parte de la beca. El seguro de salud lo asigna el hospital”, indicaron desde esa cartera. Los aportes jubilatorios son optativos porque la residencia “es un proceso formativo”.

Una movilización el año pasado Santiago Filipuzzi - LA NACION

Para pasado mañana, afirmaron en esa cartera, “todos los turnos están garantizados. No hay cambios. La atención va a ser normal”. Ante la consulta, precisaron que los montos de las becas nacionales parten de $1.351.592 para las residencias básicas, de $1.665.456 para las residencias posbásicas (una vez completadas las básicas) y de $1.782.349 para un jefe de residentes.

Karen Krenz accedió a un cupo en 2024 en el Hospital Laura Bonaparte de las residencias interdisciplinarias en salud mental (Risam). “Por ahora, definimos paro y, en cada hospital [nacional] se decide si sostienen guardias o no”, dijo. “En Nación, la situación es alarmante”, calificó sobre los ingresantes de los dos últimos años. El reglamento de residencias actualizado en abril incluye un anexo con el detalle del convenio que firman los nuevos residentes y los jefes de residencias. “Ahora son todos becarios -dijo por sus colegas-. Quienes ingresamos en 2024 somos los últimos con contrato laboral y, de hecho, hay diferencias con las becas entre quienes ingresaron en 2025 y 2026. Al principio, podían elegir entre la Beca Institución y la Beca Ministerio. Ya no. Ahora, es estipendio de beca (bruto) sin aportes, obra social, ART, aguinaldo. La institución puede brindar algunos de esos beneficios, pero es discrecional a lo que logre negociar cada institución”.

Desde la CPR, señalaron que el último aumento en la provincia de Buenos Aires llevó el ingreso de la beca básica de un residente de primer año de $1,1 a 1,2 millones y el de un residente de segundo año, a unos $1,3 millones, sin incluir el pago de las guardias, por ejemplo. “Empezamos con los reclamos hace dos meses. Ahora, nos aumentaron un poco”, señaló Carla Villani, licenciada en terapia ocupacional y residente de segundo año del Hospital Interzonal Dr. José Estéves, de Temperley.

Lo que exigen, según explicó, es un salario no menor a la canasta básica familiar, que estiman en $2,6 millones. “Pero lo solicitamos como un piso”, dijo. Eso, más las condiciones de trabajo: “Tenemos un reglamento de residencias que dice que las guardias son de 12 horas y eso es desigual, a veces son de 24 o más, de acuerdo con la especialidad. En algunas, como cirugía u obstetricia, hay más complicaciones para que se cumpla el reglamento –continuó–. No nos alcanza el sueldo. Muchos alquilamos. La residencia es de dedicación exclusiva, afectada a la matrícula, por lo que muchos trabajan en otra cosa para poder llegar a fin de mes, cuando la residencia exige no solo las horas de trabajo, sino también seguir estudiando”, sostuvo.

La grilla provincial con los montos de las becas indica que un residente de primer año en un área de baja cobertura bonaerense y en una especialidad con déficit cobrará por su trabajo de noviembre $1.332.099 de bolsillo más adicionales de incentivo por guardia, zona de baja cobertura y un monto no remunerativo de $596.313 llegará a los $ $1.928.411.

En 2022, tras las protestas, lograron que casi se duplicaran los salarios Télam

En el Ministerio de Salud provincial, no preveían que la convocatoria vaya a afectar la atención ni que se estuvieran reprogramando turnos. “La mesa de diálogo con los residentes es vía representación gremial, tal como indica la normativa. Lo correcto sería que sus reclamos y planteos sean vía sindicato”, respondieron en esa cartera, en línea con la Ciudad.

En 2022, el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (Conarec) actualizó el registro de residentes. Entre los 251 residentes de la especialidad encuestados, casi el 80% no lograba cubrir los gastos mensuales con su ingreso y cerca del 71% tenía una carga horaria superior a la indicada por el reglamento. Un 55,5% dijo, entonces, que necesitaba trabajar por fuera de la residencia para llegar a fin de mes.

“Es un sistema complejo porque 7 de cada 10 cumplía ocho horas diarias, los que menos carga tenían, y necesitaban salir a trabajar para cubrir las necesidades básicas”, señaló Franco Varone, presidente del Conarec. “Eso se mantiene. La gran mayoría trabaja por fuera una vez que adquieren formación en cardiología para complementar el sueldo. Ciudad, Nación y Provincia tienen cada uno distintos ingresos y reglamentos. A grandes rasgos, es lo que se mantiene”, opinó consultado sobre el panorama actual. “Pero el 70% volvería a elegir estudiar Medicina, especializarse en cardiología y hacer la residencia. Esto nos dice que la voluntad está y quieren formarse, pero piden ayuda desde otro lado. Las residencias están planteadas como exclusividad laboral, pero no es la realidad”, describió.