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3 beneficios para disfrutar el Día del Chocolate

Cada 13 de septiembre la fecha celebra el nacimiento de Milton Hershey, fundador de la mítica compañía chocolatera. Club acompaña a festejar como corresponde.

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Un ingrediente, múltiples formas de disfrutarlo
Un ingrediente, múltiples formas de disfrutarloShutterstock
  • 1. Vasalissa Chocolatier
Para regalar o autorregalarse, imposible no tentarse con esta selección de bombones
Para regalar o autorregalarse, imposible no tentarse con esta selección de bombones

En esta fecha especial, Vasalissa presenta su universo de sabores en cajas de diseño floral que son un regalo en sí mismas. Los bombones, moldeados a mano con formas de flores, se suman a una propuesta que incluye tabletas, trufas y macarons elaborados con chocolate europeo.

15% los lunes

  • 2. Cauca
El caucón, un clásico de la marca
El caucón, un clásico de la marca

Con locales tanto en su Trenque Lauquen natal como en Buenos Aires y otras provincias, Cauca celebra el Día del Chocolate con su clásica variedad de bombones y tabletas artesanales. La marca suma alfajores y cookies a su carta dulce.

20% de lunes a miércoles

  • 3. Guolis
¿Hay una mejor combinación que chocolate y dulce de leche?
¿Hay una mejor combinación que chocolate y dulce de leche?Chule Garcia

Con más de diez años de trayectoria, Guolis se hizo conocida por reversionar el clásico alfajor argentino con un corazón de mermelada dentro del relleno de dulce de leche. Para el Día del Chocolate, la propuesta se completa con cookies, budines, bocaditos y frutos secos bañados en chocolate.

15% todos los días

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