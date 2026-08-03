6 beneficios para sorprender en el Día de la Niñez

1. El Mundo del Juguete

No hay chico que no se deslumbre ante las vidrieras de El Mundo del Juguete

Todo empezó en 1981, en un local de la calle Florida, cuando un grupo de socios decidió apostar a algo tan simple como el juego. Cuatro décadas después, El Mundo del Juguete sigue siendo la primera parada de cualquier chico frente a una vidriera llena de promesas. La marca de la jirafa acompaña con un catálogo que va de los primeros sonajeros a los rodados, pasando por las licencias que arrasan entre los más chicos.

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2. Grisino

Grisino hace ropa para chicos que juegan y no temen ensuciarse

Una remera con dinosaurios estampados, un pantalón que aguanta caídas en el arenero, una campera para el recreo de invierno. Grisino construyó su identidad en la ropa que no le tiene miedo a la mancha ni al uso. Bajo el concepto “ropa para jugar”, sumó una familia de siete personajes: Cora, Beto, Edu, Roberta, Pancho, Rafa y Toto, que acompañan cada colección con sus propias historias.

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3. Simones

Los productos de Hello Kitty son uno de los hits de Simones

Esta marca nació en 2012 del cariño de sus fundadores por Simón y Juana, sus dos perros, y esa devoción terminó convertida en un universo propio de colores y personajes que hoy va mucho más allá de las fundas con las que arrancó todo. La marca sumó licencias como Hello Kitty y Ositos Cariñosos, líneas propias como Juanita Rocker o la colección Mushi, y la posibilidad de personalizar cada mochila con el nombre de su dueño.

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4. Kinderland

Distintas figuras coleccionables pueden conseguirse Kinderland

Encontrar el juguete justo para cada edad es toda una ciencia, y en Kinderland puede ensayarse. Su catálogo reúne licencias como Barbie, Hot Wheels, Lego, Harry Potter, Sylvanian Families y Mattel, además de marcas de nicho para coleccionistas como Funko o McFarlane. La organización por edad y por tipo de juego, desde disfraces y cocinitas hasta juegos de mesa, rompecabezas y primera infancia, hace que la búsqueda se haga mucho más simple.

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5. Sportline

¿Y qué tal regalar algún complemento para mantenerse activos?

Una zapatilla que aguanta el recreo y la práctica de fútbol del sábado tiene que cumplir con varios frentes a la vez. Sportline reúne bajo un mismo techo a diversas marcas deportivas reconocidas, con líneas de niños que van de las primeras zapatillas para correr hasta los botines para la cancha de barrio. El catálogo también suma camperas, conjuntos de abrigo y muchos accesorios y complementos, todo con variedad de talles.

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6. Pioppa

La línea Girl de Pioppa está pensada con la cuota justa de encanto y aventura

Hay algo en el algodón pima que hace que la ropa de bebé se sienta distinta al tacto, y ese detalle sigue siendo la firma de Pioppa en cada ajuar para recién nacidos. Mientras en las líneas Girl y Boy suman vestidos, buzos tejidos, camperas acolchadas y conjuntos pensados para el frío, con guiños de diseño que evitan la solemnidad de la ropa clásica infantil. Para el Día de las Infancias, el catálogo despliega opciones que acompañan cada etapa.

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