6 lugares para celebrar el Día del Sushi

1. SushiClub

SushiClub ofrece tanto piezas clásicas como versiones de autor

Si hay una marca que ayudó a instalar el sushi en la mesa argentina, es SushiClub. La historia empezó a mediados de 2001 en un pequeño local de Martínez y desde ahí creció hasta convertirse en una red que hoy abarca los polos gastronómicos porteños, el conurbano, el interior y la Costa Atlántica. Su propuesta combina sushi creativo con cocina de tendencia asiática en espacios de ambientación cuidada, donde la experiencia va más allá del plato e incluye hasta cenas de jazz.

2x1 en porciones y combinados los miércoles y jueves y 20% en locales adheridos todos los días

2. Fabric

En Fabric la experiencia también incluye una ambientación especial para cada local

Otro gran lugar para celebrar es Fabric Sushi, una marca que arrancó en el garage de una casa de familia y hoy despliega un universo propio con varios conceptos bajo el mismo techo. Su carta fusiona la tradición japonesa con la cocina peruana en clave nikkei, una combinación que se disfruta en cualquiera de sus 53 sucursales.

20% en la cena de lunes a miércoles y en el almuerzo todos los días

3. Tigre Morado

El tiradito de Tigre Morado es un nuevo clásico infalible PH.Gon De Fazio

Tigre Morado rinde homenaje al legado gastronómico del Perú con alma porteña. En su carta conviven los rolls y niguiris con sello propio, como las piezas que combinan langostinos, leche de tigre de ají amarillo y crema huancaína, junto a tiraditos, cebiches y clásicos de fondo como el ají de gallina o el lomito salteado. La experiencia se completa con una barra de pisco sours y cócteles de autor.

20% todos los días

4. Emperador Meiji

Emperador Meiji acerca una auténtica experiencia japonesa

Para quienes entienden que la cocina japonesa va mucho más allá de las piezas frías, Emperador Meiji propone el primer brasero japonés de Buenos Aires. Su robata trabaja al estilo izakaya tradicional, con porciones pequeñas pensadas para recorrer buena parte de una carta donde brillan el calamar entero rostizado a las brasas, las brochettes y el corte de wagyu con aceite de trufa, además de rolls como el de trucha curada con daikon encurtido. El nombre rinde tributo al emperador número 122 de Japón, y su faceta más íntima inspira a Mutsuhito, la experiencia omakase en la que el comensal se pone por completo en manos del chef.

20% todos los días

5. Yokos Sushi Bar & China Grill Nikkei

Yokos pone su trayectoria al servicio del mejor sushi

En Pilar, Yokos lleva más de dos décadas instalado como referente de la cocina asiática en Zona Norte. En esos años construyó una propuesta que cruza el sushi premium con la fusión nikkei, a la que suma su faceta de china grill con platos salteados al wok, guiños a la cocina peruana y una barra de tragos para acompañar la mesa.

20% de martes a domingo

6. Yatai Yatoi

El local de Belgrano es uno de los más celebrados de Yatai Yatoi

Yatai Yatoi es la propuesta que traslada a Buenos Aires el espíritu de los yatai, los puestos de comida callejera asiáticos que le dan nombre. Su carta viaja por todo el continente y junta en una misma mesa los nigiris de trucha flambeada con miso y rolls como el que envuelve langostino, palta y pepino en trucha, con paradas en el ramen, el pad thai, los baos y hasta el kinilaw, un ceviche filipino con leche de coco y mango, todo acompañado por cócteles con sake y matcha.

20% todos los días