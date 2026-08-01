Se aproxima un “profundo ciclón extratropical” que provocará 72 horas de tormentas fuertes, ráfagas de hasta 70 km/h, 60 mm de lluvia y un cambio abrupto de temperatura: las zonas afectadas

Un “profundo ciclón extratropical” mantendrá condiciones de inestabilidad durante el fin de semana y provocará fenómenos de distinta intensidad en una extensa porción de la Argentina. El evento estará acompañado por tormentas fuertes, lluvias que podrían acumular hasta 60 milímetros, ráfagas de alrededor de 70 kilómetros por hora y un posterior descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por tormentas, viento, nevadas, lluvias, Zonda y temperaturas extremas. Aunque los fenómenos no se producirán simultáneamente en todas las regiones, la secuencia se extenderá durante unas 72 horas y abarcará desde las provincias centrales hasta el extremo sur del país.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las últimas tormentas podrán mantenerse durante la primera parte del sábado. Luego comenzará una mejora, acompañada por el ingreso de aire más frío y una baja abrupta de las marcas térmicas.

Pronostico del tiempo

Cómo será el evento meteorológico severo

Según informó Meteored, un profundo sistema de baja presión, con un centro estimado en 979 hectopascales, se encuentra ubicado sobre el océano Pacífico, al sudoeste de la isla chilena de Chiloé. Desde allí impulsa aire húmedo hacia la Patagonia y sostiene un escenario de lluvias y nevadas.

El sistema perderá organización de manera transitoria durante el sábado, pero volverá a intensificarse el domingo. Esa reorganización renovará el aporte de humedad y favorecerá nuevas precipitaciones sobre la cordillera patagónica, el centro y sur de Santa Cruz y diferentes sectores costeros.

Se trata de un ciclón extratropical, una clase de sistema de baja presión frecuente en las latitudes medias. Su desarrollo produce una circulación de viento alrededor de un centro de baja presión y suele estar asociado con frentes cálidos y fríos, precipitaciones persistentes y cambios importantes de temperatura.

31 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟥 Efecto alto a extremo en la salud

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



⛈️ Tormenta

🟧 40-80 mm

🌬️ Ráfagas de hasta 90 km/h

⚠️ Lluvias abundantes

🧊 Granizo

⚡Actividad eléctrica

🟨 30-50 mm

🌬️ Fuertes ráfagas pic.twitter.com/GWFbKJdCGN — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 31, 2026

Las zonas afectadas por las tormentas fuertes

El episodio de tormentas alcanza a sectores de Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, según el mapa de alertas elaborado por el SMN.

Las condiciones más severas se concentraron sobre el este de la región central y bonaerense, incluida la zona del Río de la Plata. Allí podían desarrollarse tormentas acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en períodos breves, ráfagas fuertes y ocasional granizo.

Los acumulados de precipitación podrían alcanzar los 60 milímetros en las zonas más afectadas, con la posibilidad de registros localmente superiores. A su vez, las ráfagas asociadas con los núcleos de tormenta podrían ubicarse en torno a los 70 kilómetros por hora.

En el AMBA, el SMN anticipa que durante la madrugada y la mañana del sábado todavía podrían producirse lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Hacia la tarde, ese porcentaje disminuirá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%, mientras que durante la noche ya no se esperan lluvias.

Pronóstico del tiempo extendido

El cambio abrupto de temperatura en Buenos Aires

Después del paso de las tormentas se producirá un marcado descenso térmico. Para el sábado, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C, con una mejora progresiva desde la tarde.

El cambio más notorio se sentirá durante el domingo, cuando la mínima descenderá hasta los 10°C y la máxima no superará los 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero no se prevén precipitaciones.

La estabilidad continuará durante los primeros días de la próxima semana, aunque con un ambiente fresco. Para el lunes se anticipan temperaturas de entre 11°C y 17°C; el martes, de entre 10°C y 17°C; y el miércoles, de entre 11°C y 17°C.

De esta manera, el paso del sistema frontal dejará atrás el aire húmedo que favoreció las tormentas e impulsará una masa de aire más frío sobre la región central.