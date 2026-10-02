6 nuevos beneficios que llegan a Club LA NACION

1. Assist Card Internacional

¿Tenés un viaje en agenda? Assist Card te protege

Viajar tranquilo empieza por resolver de antemano cualquier imprevisto. Assist Card ofrece asistencia integral las 24 horas en más de 190 países, desde una consulta médica simple hasta situaciones más complejas durante el viaje. Con más de cincuenta años en el rubro, es una de las referencias para quienes arman una escapada y prefieren subir al avión con las espaldas cubiertas.

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2. Anastasia Monaco

En Anastasia Mónaco se preparan para el verano tanto con bikinis como con trajes de baño enteros

Bodies, tops, trajes de baño enteros, bikinis, lencería y ropa deportiva se suman en una marca que piensa el guardarropa femenino de punta a punta. Anastasia Monaco trabaja con siluetas ajustadas y una paleta de negros, chocolates y visones, fácil de combinar y de usar en capas. Con la primavera en marcha, su línea de beachwear gana protagonismo para ir armando la valija de verano.

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3. Las Margaritas

Un mundo de belleza espera en Las Margaritas

Maquillaje, cuidado capilar, accesorios y herramientas de peluquería conviven en una tienda pensada tanto para expertos como para quienes disfrutan del ritual de la belleza. Las Margaritas reúne marcas de uso profesional y productos para el día a día, con un catálogo amplio que invita a recorrerlo sin apuro.

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4. Tienda Andrómaco

Aveno es parte de la gran familia de Andrómaco

Hay marcas que ya forman parte del botiquín y del necessaire de varias generaciones. Laboratorios Andrómaco, empresa familiar argentina con presencia desde 1926, está detrás de Dermaglós, Hipoglós y otras líneas de cuidado de la piel que se volvieron clásicos. Sus productos de rostro y cuerpo pasan por pruebas en el centro de evaluaciones dérmicas del propio laboratorio. Una buena excusa para reponer básicos y probar alguna novedad.

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5. Definit

Definit cuenta con 30 sucursales en todo el país

La depilación láser se volvió un hábito de cuidado personal para muchísima gente, y Definit es una de las cadenas que más creció en ese terreno. Nació en 2018, sumó locales propios y franquicias, y este año abrió su primer local en Mendoza con planes de seguir expandiéndose por el país. Una propuesta para quienes quieren despedirse de la cera y la afeitadora.

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6. Peuque Jeans

La marca empezó con jeans pero pronto se extendió al look completo

Desde 1989, Peuque Jeans hace del denim el centro del guardarropa femenino. La marca combina estilo urbano, colecciones atentas a las tendencias y una propuesta accesible, y fue creciendo con locales de punta a punta del país.

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