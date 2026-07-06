A 19 años de la histórica postal blanca del Obelisco, ¿puede nevar este 9 de julio?

Para muchos, el recuerdo de la nieve en la ciudad de Buenos Aires parece más cercano, signo de cómo la memoria se difumina con el paso del tiempo. Sin embargo, ya son casi dos décadas desde aquella noche del 9 de Julio del 2007. Fue la última vez que la capital argentina tuvo aquel tapiz calcáreo.

Algunos se preguntan si hay posibilidad de volver a verla y, con las temperaturas especialmente bajas, existe la sensación de que esta vez podría suceder. Pero es más un deseo que una realidad posible. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el veredicto para el primer día del fin de semana extra largo es: frío sí, nieve no.

La institución meteorológica advirtió esta mañana que el frío continuará con una intensidad importante durante la semana, aunque no al nivel de la ola de frío de la semana pasada. A pesar de ello, el día de hoy el SMN encendió la alerta amarilla por frío extremo en varias partes del país.

Toda la provincia de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como Entre Ríos, casi toda Santa Fe, partes de Córdoba, La Pampa, San Juan, La Rioja, Catamarca y Chubut, se encuentran en esta situación. Además, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen alerta amarilla por vientos fuertes.

En el AMBA, el ambiente gélido se expresará en especial durante la transición entre el lunes y el martes, momento en el que se experimentarán temperaturas menores a los 2°C y máximas que tendrán un techo de 16°C. Este será el día más frío y también el más diáfano.

Los porteños salieron a las calles para registrar un fenómeno tan inusual como memorable: la nevada que cubrió de blanco la ciudad el 9 de julio de 2007 Fabian Marelli

Para el resto de la semana se esperan temperaturas que no bajarán de los 6°C y que, en los momentos más cálidos del día, alcanzarán los 15°C. En otras palabras, volverá a ser una semana fría, aunque sin la intensidad necesaria para favorecer una nevada. Si a eso se suma la ausencia de precipitaciones, las chances de ver copos cerca del Obelisco se reducen todavía más.

Para el Día de la Declaración de la Independencia habrá algunas nubes, pero hasta el momento hay 0% de probabilidad de precipitaciones. Solo el jueves y el viernes se prevé una mayor densidad nubosa; el resto de la semana habrá un cielo casi despejado en el AMBA.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconsejó mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado, no consumir bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Rigen alertas por nevadas, vientos y lluvias SMN

El tiempo para el fin de semana largo

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también anticipó el pronóstico para este lunes en el AMBA, donde las condiciones se mantendrán similares a las del fin de semana, con bajas temperaturas y algo de nubosidad. Esta situación se aligerará para el sábado y el domingo, cuando los cielos estarán con nubes ligeras.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada con una mínima de 0°C y una máxima que alcanzará los 11 grados. También hubo niebla durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche, algo nublado. Además, durante la tarde se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora y, para el resto de la semana, no se esperan precipitaciones.

En varias provincias argentinas rige una alerta por frío extremo SMN

En tanto, el SMN pronosticó una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 0°C en Córdoba; 16°C y 3°C en Tucumán; 14°C y -2°C en Santa Fe; 13°C y -2°C en Entre Ríos; 12°C y 5°C en Jujuy; y 12°C y 6°C en Salta. Asimismo, se esperan máximas y mínimas de 13°C y 10°C en Misiones; 15°C y 3°C en La Rioja; 16°C y 2°C en Santiago del Estero; 15°C y 0°C en San Luis; 16°C y 1°C en San Juan; 13°C y -2°C en Mendoza; 9°C y 0°C en Río Negro; 11°C y -2°C en Chubut; y 8°C y -1°C en Santa Cruz.