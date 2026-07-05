Por los incendios en el sur argentino: se creía que esta especie se había extinguido, pero lograron detectarla nuevamente
Herpetólogos del Parque Nacional Los Alerces anunciaron los primeros indicios con vida de una rana microendémica propia de la Isla Grande del Lago Menéndez; qué se sabe al respecto
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En el verano del 2026 se registraron diferentes focos de incendios en la Patagonia argentina, específicamente en bosques de relevancia ambiental. Con la extinción del fuego se inició una tarea ardua para detectar los daños en la fauna autóctona de los parques nacionales. En una reciente investigación, herpetólogos que trabajan en el Parque Nacional Los Alerces confirmaron la presencia intacta de la rana de los alerces (Batrachyla fitzroya), una especie única en el mundo.
El fuego avanzó sobre la isla y afectó a gran parte del bosque, por lo que se presumió que la rana, que es microendémica en aquella isla del parque, había desaparecido ante la falta de recursos para sobrevivir y las condiciones extremas a las que se enfrentó. No obstante, se hallaron especímenes libres en el terreno. Una noticia que trajo alivio para los expertos que se dedican a conservar y proteger las áreas naturales de nuestro país.
De acuerdo al artículo publicado por la Dirección de Parques Nacionales, el hallazgo fue confirmado por medio de uno de los monitoreos postincendio en un relevamiento que llevaron a cabo biólogos especializados en el estudio de anfibios y reptiles y guardaparques del área protegida antes mencionada.
Según el comunicado oficial, esto permitirá realizar nuevos estudios que profundicen el conocimiento sobre este anfibio, así como los daños tanto de sus individuos y poblaciones como de su hábitat por parte del incendio.
La rana de los alerces
La rana de los alerces es un anfibio microendémico exclusivo de la Isla Grande del Lago Menéndez; de allí la importancia en su protección por considerarse vulnerable. Las investigaciones desarrolladas hasta la actualidad identificaron sitios reproductivos de la especie en el suelo húmedo del bosque y las costas del lago.
¿Dónde habita? Usualmente reside entre la vegetación con un estrato abierto o cerrado de especies arbóreas que superan una altura de dosel de 15 m. Además, en reservorios de agua dulce o salada, permanentes o estacionales.
Como aparte de su labor, el Parque Nacional controlará las zonas seguras para que esta especie no vuelva a ser afectada ni puesta en peligro ante las amenazas externas.
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