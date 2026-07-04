En el Planetario: celebración al aire libre de los 250 años de la independencia de Estados Unidos

“Estados Unidos, argentinos juntos, dos pueblos que se encuentran soñando en libertad”, se escucha por los parlantes mientras el Planetario empieza a recibir a los primeros visitantes. Frente al escenario principal, todavía hay espacio para caminar entre los puestos montados para la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense.

Policías y bomberos custodian los accesos; los organizadores, identificados con remeras que llevan la inscripción America 250, ultiman detalles antes de que comience la programación.

En las pantallas gigantes se proyectan imágenes del recorrido que hizo el Freedom Bus por distintas provincias argentinas, una gira con la que la embajada de Estados Unidos llevó actividades culturales e informativas antes de cerrar el ciclo en Buenos Aires.

El escenario parece una postal que mezcla dos culturas. A los alrededores de la plaza sucede algo similar: en las tiendas se venden las comidas típicas Nortec americanas como cookies, chicken tenders, mac and cheese, pizza y papas fritas; para otros, el mate pasa de mano en mano mientras esperan el comienzo de los recitales. Algunos llevan camperas con la bandera de Estados Unidos o gorros de Nueva York; otros, abrigos celeste y blanco.

El momento de los himnos llega y Tomi, un guitarrista de 18 años, proveniente de Córdoba, interpreta primero el argentino. El público se pone de pie y varios levantan sus celulares para grabar. Después suena el de Estados Unidos. Nadie canta, pero todos permanecen en silencio y escuchan con respeto antes de que la música vuelva a tomar el escenario.

El festejo de Estados Unidos se hace por primera vez en Buenos Aires abierto al público Santiago Filipuzzi

La transición no tarda en llegar. Cuando comienza a tocar la banda Rockabileros del Sur, los primeros protagonistas avanzan hacia la pista y empiezan a moverse al ritmo del line dance, el tradicional baile en fila asociado al country estadounidense. Con sombreros, botas y camisas a cuadros, siguen los pasos casi de memoria. Detrás de ellos, otros prefieren mirar el espectáculo con un mate en la mano, abrigados contra el frío de la tarde.

Tiziana Gervasi, de 77 años, llegó al Planetario junto a sus compañeras del grupo de line dance de Avellaneda. No vino solamente a mirar: esperaba la presentación de sus profesores para sumarse al baile y contagiar al resto del público. “Me encanta conocer la cultura de otros países”, dice. Cuenta que empezó a practicar country hace algunos años y que hoy participa de encuentros en distintos puntos del país. “Lo veía en las películas y después terminé bailándolo”, resume entre risas.

Ángel Eduardo Folionier, de 62 años, viajó desde Lomas de Zamora para escuchar a Rockabileros del Sur. Sabía que el 4 de julio era el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero desconocía que hubiera un festejo en Buenos Aires. “Siempre lo veía en las películas”, dice. Para él, la música fue la verdadera convocatoria. “Es la música que viví cuando era más joven”, explica sobre el repertorio de rockabilly y country que lo llevó hasta el Planetario.

Entre el público también está Jhully Gregorio, una brasileña de 30 años que vive en la Argentina desde hace nueve. Llegó por curiosidad y por interés en conocer otras culturas. “Todo lo que sea cultural me encanta”, dice mientras sostiene las pequeñas banderas de la Argentina y Estados Unidos que recibió al ingresar. Aunque ya visitó varias ciudades estadounidenses —su padre vive allí—, asegura que le atrae la diversidad que caracteriza al país norteamericano. “Es una cultura muy amplia porque se formó con gente de muchos lugares. La Argentina y Brasil también son así, sociedades muy mezcladas, y eso es lo que más me gusta”, explica. El line dance, agrega, le resulta familiar: “En Brasil lo conocemos como cowboy. Me encanta verlo”.

Lydia Barraza, consejera de Asuntos Públicos de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, explica que es la primera vez que la representación diplomática organiza un festejo abierto al público el mismo 4 de julio: “Queríamos compartir nuestra cultura con los argentinos en un espacio abierto y emblemático como el Planetario”. Según cuenta, el festival también busca acercar otros aspectos del vínculo entre ambos países, como los programas de intercambio, las oportunidades de estudio, las becas y el trabajo de la sección consular.

“Nos emociona el interés que muestran los argentinos. Hay gente que viene por el line dance, otros por la música, la comida o simplemente por curiosidad. Poder compartir todo eso es muy especial para nosotros”, cuenta.

Además, asegura que el éxito del recorrido del Freedom Bus llevó a ampliar la gira. “Nos fue tan bien en las provincias que decidimos sumar más paradas para seguir compartiendo la cultura estadounidense en todo el país”, afirma.

La celebración tendrá su punto cúlmine con un show de drones a partir de las 18.30