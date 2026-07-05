Hay alerta naranja y amarilla por frío extremo, nevadas y vientos para este domingo 5 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por frío extremo, nevadas y vientos para este domingo 5 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 12 provincias afectadas y las temperaturas que se esperan en algunos distritos podrían implicar “efecto moderado a alto en la salud”.

Según señaló, la alerta naranja por frío extremo rige en la zona del sudoeste de Córdoba, donde la mínima puede llegar a 1°C. Sobre este nivel de advertencia, el SMN indicó que puede generar un “efecto moderado a alto en la salud” y que las temperaturas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

A su vez, la alerta amarilla por frío extremo alcanza al resto de Córdoba, el noreste de Chubut, San Luis, Mendoza, el noroeste de Neuquén, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y el este de Jujuy. En este caso, se trata de un aviso que puede ocasionar un “efecto leve a moderado en la salud” y las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

Una alerta por frío extremo alcanza a 11 distritos SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío y, si es necesario salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además, rige una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Mendoza. El SMN informó que el área será afectada por nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 5 y 15 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En este caso, el organismo recomienda evitar salir de no ser necesario y, si se debe circular, hacerlo con vehículos adecuados para hielo y nieve. También aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia y provisiones básicas.

En una provincia rige una alerta por nevadas y en otra por vientos SMN

Por último, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Tierra del Fuego. Además, en esa zona se prevén lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, sin descartar que se registren precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Frente a este fenómeno, el organismo recomienda evitar salir, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de puertas, ventanas, árboles y postes, y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 7°C de mínima y los 12°C de máxima. Durante la mañana y el mediodía se prevé neblina, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. Durante toda la jornada habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Para el lunes se espera que continúen las neblinas, aunque ya sin lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada con temperaturas de entre 4°C y 10°C. Se espera niebla durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se prevén lluvias con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. A su vez, para el comienzo de la semana se pronostica niebla y un leve aumento de la temperatura.

En tanto, el SMN informó que en Córdoba se esperan temperaturas de entre 1°C y 14°C; en Tucumán, entre 3°C y 11°C; en Santa Fe, entre 4°C y 14°C; en Entre Ríos, entre 4°C y 13°C; en Jujuy, entre 1°C y 12°C; en Salta, entre 1°C y 12°C; en Misiones, entre 9°C y 18°C; y en La Rioja, entre 0°C y 12°C.

Por su parte, en Santiago del Estero se anticipan temperaturas de entre 3°C y 15°C; en San Luis, entre 0°C y 10°C; en San Juan, entre -3°C y 11°C; en Mendoza, entre -2°C y 9°C; en Río Negro, entre 1°C y 9°C; en Chubut, entre -1°C y 7°C; y en Santa Cruz, entre -4°C y 5°C.