A casi 3000 metros de altura: el Grupo de Alta Montaña halló piezas cerámicas prehispánicas en San Juan e investigan el origen oculto de los fragmentos

El Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal” encontró siete fragmentos de cerámicas a 2971 metros sobre el nivel del mar en el departamento sanjuanino de Calingasta. El hecho se dio a conocer este martes 13 de octubre y causó conmoción en los habitantes de la zona cordillerana.

El hallazgo ocurrió cerca de la Cordillera de Ansilta y fue comunicado a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan para su preservación y estudio. Aún se desconoce cuál será el destino de estas piezas que datan de un periodo prehispánico y sirven para conocer la historia de la provincia.

Miembros de Gendarmería se toparon con fragmentos de cerámica

Según informó Gendarmería Nacional, las piezas aparecieron sobre la ladera de un sector montañoso mientras integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal” patrullaban y reconocían sendas -camino estrecho- en zonas cordilleranas y limítrofes.

El rastrillaje por la zona de Calingasta

Desde el momento que se toparon con estos fragmentos con simbologías rupestres, los investigadores comenzaron con la investigación de campo que comprende su antigüedad, procedencia y función. Esos datos requieren un análisis especializado y no pueden deducirse únicamente a partir de las imágenes o de una descripción inicial.

La intervención provincial abre una etapa técnica que puede incluir:

registro del lugar exacto y de la posición de cada fragmento

revisión del estado de conservación y limpieza controlada

estudio de materiales, técnicas de fabricación y motivos visibles

comparación con colecciones y sitios arqueológicos documentados en la región.

La Gendarmería tomó un rol fundamental en el descubrimiento de las piezas

Personal del Grupo Especializado en Alta Montaña continúa con los patrullajes en Calingasta y zonas limítrofes para encontrar más indicios sobre los principales corredores viales.

Otro dato a tener en cuenta es que apenas se dio el descubrimiento, la Gendarmería se contactó con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan, organismo que se encargó en dar directivas precisas para activar los protocolos correspondientes para preservar estos elementos.