Quién fue Manuel Belgrano y cuál es su relación con el Día de la Bandera

El Día de la Bandera se conmemora cada 20 de junio en honor al fallecimiento de Manuel Belgrano, una de las figuras más destacadas de la historia nacional, creador de este símbolo patrio.

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, credor de la bandera Mauro V. Rizzi

Belgrano cumplió un rol fundamental durante los primeros años de la lucha por la independencia nacional, con una intensa participación política, militar y diplomática en un período decisivo para la conformación del país. La jornada fue declarada feriado nacional inamovible, por lo que no puede trasladarse a otra fecha. En 2026 coincide con el día sábado.

¿Quién fue Manuel Belgrano?

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, dentro de una familia numerosa. De sus quince hermanos, destacaron Francisco, Joaquín y Miguel Belgrano por su desempeño en tareas políticas y diplomáticas. Recibió una sólida formación académica desde joven; estudió filosofía, teología y latín en el Real Colegio de San Carlos.

Posteriormente, viajó a España para continuar su formación de bachiller en Salamanca y Valladolid. Obtuvo su título de abogado en Madrid en 1792 y al poco tiempo volvió a su ciudad de origen para trabajar como secretario del Consulado de Buenos Aires. Fue esta experiencia la que le permitió conocer las luchas económicas, problemas políticos y condiciones administrativas del virreinato.

Se desempeñó como militar, a pesar de no contar con la formación profesional. En 1806 fue nombrado Sargento Mayor del Regimiento de Patricios durante la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas.

Uno de los momentos más importantes de su carrera fue durante la Revolución de Mayo de 1810. Su compromiso por la patria lo llevó a participar de las batallas de Tucumán en 1812, y de Salta, en 1813. En 1815, llevó a cabo tareas diplomáticas y fue enviado a Europa para gestionar el reconocimiento de la independencia.

Hoy se cumplen 206 años de la muerte de Manuel Belgrano Archivo

Al regresar al territorio nacional, formó parte de uno de los hechos más trascendentes de la historia argentina. Se trata de la Declaración de la Independencia realizada el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán.

La creación de la bandera argentina

Manuel Belgrano es recordado principalmente por una de las tareas más significativas y simbólicas para el país. Fue en Rosario, durante su desempeño como Jefe del Ejército del Norte, cuando creó la bandera argentina. Durante su estadía en esta ciudad santafesina, izó este símbolo patrio por primera vez el 27 de febrero de 1812.

Los colores elegidos estaban inspirados en la escarapela nacional, una distinción autónoma que había diseñado pocas semanas antes. Existen muchas teorías acerca de los tonos seleccionados. Algunas afirman que se trata de una referencia al cielo argentino, mientras que otras sugieren que rinde homenaje al manto de la Virgen María.

A pesar de su importante aporte a la nación, los últimos años de Belgrano estuvieron marcados por problemas de salud y dificultades económicas. Falleció el 20 de junio de 1820 a causa de una hidropesía, en un contexto de fuertes conflictos internos en la región del Río de la Plata. Años más tarde, se tomó esta fecha en su honor para recordar su trayectoria y aporte a la lucha por la independencia argentina.