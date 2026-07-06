A menos de 2 horas de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar en familia este fin de semana largo por el Día de la Independencia

Cada 9 de julio, miles de personas aprovechan el feriado para realizar escapadas de un día y así descubrir fiestas populares que mantienen vivas las tradiciones argentinas. En ese contexto, la localidad bonaerense de Alsina, en el partido de Baradero, a 150 kilómetros de Capital Federal, vuelve a convertirse en uno de los destinos más elegidos por una nueva edición de la Fiesta del Locro y la Empanada.

El evento reúne a vecinos y turistas en una jornada donde son protagonistas la gastronomía típica de la región, la música en vivo y las actividades culturales. Con entrada libre y gratuita, la celebración busca poner en valor las costumbres criollas y el trabajo de productores, emprendedores e instituciones locales.

La Fiesta del Locro y la Empanada en Alsina, provincia de Buenos Aires

Además de ser una oportunidad para degustar algunos de los platos más representativos de la cocina argentina, la fiesta se consolidó como una excelente excusa para recorrer uno de los pueblos más pintorescos del conurbano bonaerense, conocido también por haber sido escenario de la película La odisea de los giles.

Cuándo y dónde se realiza la fiesta

La Fiesta del Locro y la Empanada se desarrollará el próximo jueves 9 de julio, en el predio de la Estación de Trenes de Alsina, ubicado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 127.

Las actividades comenzarán a partir de las 10 y se extenderán hasta la tarde con propuestas para toda la familia. Los artistas que estarán presentes serán: Banda Alsina, Ballet Corazon Argentino y Grupo de Baile del Taller Folkloreando. La entrada será libre y gratuita.

Durante toda la jornada funcionarán puestos gastronómicos, donde distintas instituciones y cocineros locales ofrecerán locro, empanadas, pastelitos y otras comidas típicas elaboradas especialmente para la ocasión. La fiesta también representa una importante fuente de ingresos para entidades del pueblo que participan de la organización del evento.

Qué actividades habrá durante la jornada

La gastronomía será el principal atractivo, pero no el único. El escenario principal contará con una programación artística integrada por músicos folklóricos, cantantes, ballets y agrupaciones tradicionales que acompañarán la celebración durante todo el día.

A su vez, quienes visiten el predio podrán recorrer una feria de artesanos y emprendedores regionales, donde habrá productos elaborados en cuero, tejidos, objetos de decoración, alimentos regionales y distintas propuestas vinculadas con la producción local. En algunas ediciones también se suman exhibiciones de vehículos antiguos y actividades relacionadas con la identidad tradicionalista de la zona.

El locro es el plato estrella de esta festividad en Baradero Hernan Zenteno - La Nacion

El ambiente familiar y la posibilidad de disfrutar de espectáculos al aire libre hacen que el evento convoque año tras año a visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a Alsina

Alsina pertenece al partido de Baradero y se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el recorrido más directo consiste en tomar la autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección a Rosario hasta el kilómetro 127, donde se encuentra el acceso a la localidad. El viaje demanda aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito.

Quienes viajen, por ejemplo, desde Rosario deberán realizar el recorrido por la misma Ruta Nacional 9 en sentido contrario, mientras que desde ciudades cercanas como San Pedro, Zárate o San Antonio de Areco existen accesos rápidos que permiten llegar en poco más de una hora.

Una escapada ideal para celebrar el 9 de Julio

La Fiesta del Locro y la Empanada se convirtió en una de las celebraciones gastronómicas más importantes en el calendario. La combinación de comida típica, espectáculos folklóricos, feria de artesanos y un entorno rural hacen que sea una excelente alternativa para quienes buscan aprovechar el feriado con una propuesta diferente.

Ya sea para compartir un buen plato de locro, recorrer el pueblo o disfrutar de la música en vivo, Alsina ofrece un plan pensado para toda la familia que combina tradición, cultura y sabores bien argentinos en el marco de una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional.