“A mi hijo lo mató su papá”: conmoción en Puerto Madryn por la muerte de un bebé en un vuelco provocado por su padre

PUERTO MADRYN.– La madrugada del domingo quedó atravesada por una tragedia que conmocionó a toda la ciudad. Un bebé de apenas un año y cuatro meses murió en un violento vuelco cuando su padre, que conducía con un nivel de alcohol en sangre casi cuatro veces superior al permitido, perdió el control de la camioneta en la que viajaban. En medio de un dolor, la madre del menor lanzó un grito que sacudió las redes sociales: “A mi hijo lo mató su papá”.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30 en la rotonda de la avenida del Trabajo y Juan XXIII. El conductor, identificado como Leandro Damián Ríos, de 23 años, manejaba una Renault Kangoo perteneciente a un comercio local cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo.

El utilitario volcó y la violencia del impacto expulsó al bebé: su cuerpo quedó atrapado bajo la estructura de la camioneta y murió en el acto.

Según el informe policial, un automovilista que pasaba por el lugar vio a dos personas intentando enderezar la Kangoo. Entre ellos estaba el padre del bebé, que clamaba por ayuda: su hijo había quedado atrapado. Con la colaboración de testigos, lograron colocar el vehículo sobre sus ruedas y hallaron al bebé tendido en el suelo, inconsciente, con una grave lesión en la cabeza.

El joven tomó a su hijo en brazos y, con ayuda de un tercero, lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al hospital Andrés Ísola. Pese a la rápida asistencia médica, el niño falleció pocos minutos después.

Mientras personal policial preservaba la escena, se secuestraron dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y se realizaron peritajes planimétricos y fotográficos. El test de alcoholemia practicado a Ríos arrojó un resultado de 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal de 0,5 gramos permitido para conductores particulares.

Imputación por homicidio culposo agravado

Con esos datos, el fiscal de turno, Mauricio Baigorria, dispuso la inmediata detención del joven, que fue trasladado a la Comisaría Segunda. La Fiscalía de Puerto Madryn le imputó el delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol”, tipificado en el artículo 84 del Código Penal en relación con el 84 bis. Esta figura prevé penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación para conducir. La audiencia de apertura de investigación y control de detención se realizó el lunes al mediodía en Tribunales.

Horas después del accidente, el dolor se trasladó al hospital Andrés Ísola, donde se vivieron momentos de gran tensión. La madre del niño, separada de Ríos, fue notificada de la muerte de su hijo y, en medio de una profunda crisis de llanto, algunos familiares intentaron increpar al padre. La policía debió intervenir para evitar agresiones y garantizar la custodia del detenido.

El hombre de 23 años perdió el control en una rotonda

La mujer explicó que el bebé se encontraba bajo el cuidado del padre en el marco de un régimen de visitas. Su irrupción en el hospital expuso no solo la tragedia familiar, sino también un conflicto que derivó en un grito colectivo de indignación.

El dolor de una madre

En las redes sociales, la madre publicó un mensaje que conmovió a la comunidad. “Nos arrebataron el tiempo, hijo; solo pido que no hayas sufrido. Lamento que la persona que tenía que guiarte, aconsejarte y enseñarte a jugar a la pelota fuera la persona que nos separó para siempre. No tengo palabras, hijo, más que perdón. Perdón por ese papá que te di”, escribió.

En otro pasaje, recordó los momentos más tiernos y cotidianos con el niño: “Eras tan solo un bebé de 1 año y cuatro meses, no llegabas ni a los 2… Mamá te ama para siempre, mamá promete no olvidarte. Me quedo con la hermosa forma de amar que nos tuvimos, con esos besos y esos ‘maaaaa’ a la distancia donde solo eran gritos para reír…”.

Su mensaje concluyó con un pedido de Justicia que movilizó a los vecinos: “Gente, pido justicia por mi hijo, porque mi hijo no fue herido en un choque ni matado por una enfermedad. ¡A mi hijo lo MATÓ SU PAPÁ!”.

La muerte del bebé reabrió el debate sobre el consumo de alcohol al volante. Autoridades de Tránsito recordaron que, en Chubut, el límite legal para conductores particulares es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, y que el nivel detectado en el test de Ríos cuadruplicaba esa cifra.