El Rotary Club y la AACI enseñan inglés a chicos del Barrio Mugica

El Barrio Mugica —conocido durante décadas y hasta 2021 como Villa 31— estuvo durante años separado del resto de la ciudad por la traza de la autopista Illia. La urbanización iniciada en 2016 modificó parte de ese paisaje y hoy, debajo de la autovía, funcionan espacios comunitarios, aulas y centros de actividades para vecinos.

Uno de ellos es el Centro Comunitario Bajoautopista, ubicado sobre Vicuña al 800, en donde se desarrolla desde 2023 un programa gratuito de enseñanza de inglés para niños y adolescentes. La iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto entre el Rotary Club de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) y el gobierno porteño.

El primer ciclo lectivo comenzó en abril de ese año con cupo para 80 alumnos, pero la convocatoria alcanzó a cerca de 500 familias que se anotaron para participar. Con una demanda similar todos los años, en el inicio del cuarto ciclo lectivo, en marzo de 2026, se registraron alrededor de 200 postulaciones para las vacantes disponibles.

El exbarrio 31 Gerardo Viercovich - LA NACION

Cómo funciona el programa

El proyecto se sostiene a partir de un esquema de articulación entre distintas instituciones: el Rotary Club financia la iniciativa; AACI aporta la metodología pedagógica y el cuerpo docente; y el gobierno porteño cedió el espacio y participa de la articulación territorial. A su vez, algunas editoriales reconocidas en la materia, como Oxford University Press, Cambridge English y Macmillan proveen el material de estudio.

Tanto las clases como los libros y los exámenes internacionales son gratuitos para todos los alumnos.

La propuesta incluye también distintas actividades culturales y educativas para que los menores realicen fuera del barrio. En ellas, los alumnos asisten, por ejemplo, a funciones en el British Arts Centre —ubicado en el barrio porteño de Retiro—, participan de eventos organizados por la Embajada Británica y comparten actividades con estudiantes de otras sedes de la AACI del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Certificaciones internacionales

La Embajada Británica acompañó la iniciativa desde sus comienzos. La exembajadora Kirsty Hayes visitó el centro comunitario en distintas oportunidades y mantuvo encuentros con alumnos y docentes. Su sucesor, David Cairns, que asumió funciones a fines de 2025, participó del acto de apertura del cuarto ciclo lectivo el pasado 16 de marzo y manifestó la intención de “sostener” ese acompañamiento institucional.

A su vez, uno de los hitos principales del proyecto ocurrió durante el acto de apertura, cuando Santiago Ateiro, un joven de 15 años, recibió el diploma correspondiente al examen Cambridge A2 Key y se convirtió en el primer alumno del Barrio Mugica en obtener una certificación internacional de inglés. El examen fue completamente bonificado por AACI, institución que además funciona como Centro Platino Cambridge.

En tanto, para el Rotary Club de Buenos Aires —organización sin fines de lucro fundada en 1919—, el programa forma parte de sus iniciativas vinculadas al acceso a la educación. A diferencia de otras experiencias, este proyecto logró sostenerse y ampliarse con el paso de los años y los alumnos que comenzaron en 2023 continúan en los niveles más avanzados.