A qué hora empieza el paro de subtes hoy, jueves 12 de noviembre

Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes en todas sus líneas a partir de las 21 de este jueves 12 de noviembre, por lo que el servicio estará interrumpido hasta el cierre de la jornada.

El interior de los nuevos coches para las líneas A y C Gentileza Sbasau

La medida de fuerza se vincula al fallecimiento de un jubilado que realizó tareas por 30 años en el subte y que, según el comunicado del gremio, estuvo trabajando expuesto a asbesto.

Cuáles son las líneas afectadas por el paro de subtes

A continuación figura el listado de las líneas que no funcionarán a partir de las 21 horas hasta el cierre de la jornada:

Línea A

Línea B

Línea C

Línea D

Línea E

Línea H

Premetro

El reclamo de los trabajadores del subte

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) lamentamos anunciar el fallecimiento de un compañero jubilado que trabajó durante 30 años expuesto al asbesto, por lo que el servicio se encontrará interrumpido el día jueves 12 de noviembre, desde las 21hs hasta el cierre.

El compañero trabajó en los talleres Polvorín / Bonifacio y en el Taller Rancagua, uno de los lugares con mayor exposición al asbesto de toda la red.

Los trabajadores expuestos al asbesto tienen controles médicos periódicos, pero estos controles cesan al momento de jubilarse. Nuestro sindicato viene reclamando hace años que los jubilados continúen en vigilancia médica, para detectar a tiempo las enfermedades derivadas de esta contaminación y poder evitar muertes como la de nuestro compañero.

La afección por exposición al asbesto tiene una latencia de 40 años, lo que implica que décadas después de haber trabajado en el Subte y Premetro, pueden despertarse enfermedades relacionadas a la exposición.

En el subte hay 7 trabajadores fallecidos y 130 afectados por la exposición al asbesto.

No podemos seguir lamentando muertes que son evitables, nadie tendría que morir por su trabajo.

Todas las personas que trabajan en el Subte y Premetro deben ser incorporadas a Vigilancia Médica, que debe extenderse también a las y los trabajadores jubilados.

Seguimos exigiendo un subte y premetro libre de asbesto.

El servicio de subtes estará interrumpido desde las 21 horas Nicolás Suárez

Qué dijo la empresa Emova

Desde Emova lamentamos el fallecimiento de Oscar Pauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación en agosto de 2024. Hacemos extensivo nuestro acompañamiento a sus familiares y allegados.

Asimismo, la empresa ratifica que continúa trabajando en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se pueden consultar los avances del plan en: https://buenosaires.gob.ar/infraestructura/subte/plan-de-desasbestizado

Más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud.

Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos.