Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este miércoles 11 de noviembre: las provincias afectadas

En el marco del último día del papa León XIV en la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles 11 de noviembre una jornada con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Pontífice, por su parte, visitará el Servicio Penitenciario de Villa Devoto, en la Ciudad y la Basílica de Luján, donde se esperan chaparrones.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 19°C de mínima y los 26°C de máxima. Se esperan chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde, mientras que la jornada será ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En el conurbano bonaerense, las condiciones serán similares, con una jornada nublada y temperaturas que irán de los 17°C a los 26°C. Para el jueves, en cambio, se espera que el sol vuelva a aparecer intermitentemente.

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires

En Luján, donde el papa León XIV dará una misa desde las 10, se prevén chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas a partir del mediodía. La humedad será del 64% y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 34°C y 19°C en Catamarca; 32°C y 20°C en Chaco; 28°C y 16°C en Chubut; 31°C y 20°C en Corrientes; 29°C y 18°C en Entre Ríos; 33°C y 20°C en Formosa; 29°C y 15°C en Jujuy; 30°C y 14°C en La Pampa; 34°C y 17°C en La Rioja; y 31°C y 15°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 32°C y 18°C en Misiones; 33°C y 16°C en Neuquén; 29°C y 16°C en Río Negro; 30°C y 16°C en Salta; 34°C y 15°C en San Juan; 31°C y 15°C en San Luis; 13°C y 7°C en Santa Cruz; 30°C y 18°C en Santa Fe; 37°C y 19°C en Santiago del Estero; 8°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 33°C y 18°C en Tucumán.

Alertas meteorológicas

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Jujuy, donde se espera frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

El mapa de alertas para este miércoles

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

A su vez, el Servicio Meteorológico también publicó una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes para Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. En estos casos, las áreas pueden ser afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90.