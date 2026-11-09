El papa León XIV se encuentra en la Argentina y su primer encuentro masivo con los fieles es este lunes 9 de noviembre en la misa que dará en el Monumento de los Españoles.

A qué hora es la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles

La misa comenzará a las 11.30 en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Antes, a las 10, está prevista la llegada del pontífice, que recorrerá en papamóvil el trayecto desde el túnel de Libertador hasta el monumento para saludar a los asistentes. La animación empezará a las 7 y la misa finalizará a las 13, cuando se iniciará la desconcentración.

Según la información difundida a las 0, más de 11 horas antes del inicio de la ceremonia, ya se podrá acceder al predio que tendrá extensión superior a los 2 kilómetros. En total, habrá ocho puntos de ingreso y egreso distribuidos en Palermo y otros tres habilitados solo para salir.

Dónde estarán los accesos

Según el esquema informado por el Gobierno porteño, los puntos habilitados tanto para entrar como para salir serán los siguientes:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe

Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos

Avenida Olleros y avenida Luis María Campos

Teodoro García y avenida Luis María Campos

Virrey Vértiz y José Hernández (se cortará el ingreso 2 horas antes de la llegada del Papa)

Avenida Olleros y Valentín Alsina

Avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier

Otros tres pasos estarán destinados exclusivamente a la salida del público:

Gorostiaga hacia Luis María Campos

Maure hacia Luis María Campos

Dorrego hacia Luis María Campos

El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo Andrew Medichini - AP

Para quienes lleguen en micros se definieron zonas de estacionamiento según la procedencia. Los que vengan desde el norte tendrán un espacio sobre Libertador, entre General Paz y Juramento. Los que arriben desde el oeste estacionarán sobre Figueroa Alcorta, entre Udaondo y Sucre.

Los micros provenientes del sur tendrán su zona sobre la avenida 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y Santa Fe. En ese caso, el estacionamiento será únicamente sobre la avenida, sin utilizar las calles laterales Cerrito y Carlos Pellegrini.

La celebración comenzará a las 11.30 en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento

El cronograma completo de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Según se co n oció en el cronograma oficial, el Sumo Pontífice arribará 16.30 al país, y la primera actividad será un homenaje al general José de San Martín, en una plaza que lleva su nombre.

Concluida esta actividad, será el turno de visitar la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

A las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.

Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba, provincia a la que arribará a las 9. Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Y a las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú

Cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina

El decreto 1103/2026 estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

Los feriados establecidos por la visita del papa León XIV ALBERTO PIZZOLI - AFP

A quiénes afecta el feriado del martes 10 de noviembre

El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.

La llegada del Papa a la Argentina tendrá tres feriados: ¿qué días son y cómo te afecta?

Qué abarca el feriado del miércoles 11 de noviembre

El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026