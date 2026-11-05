León XIV en Buenos Aires: los ocho accesos para llegar a la primera gran misa del Papa en Palermo y a qué hora abrirán

La Ciudad comunicó los accesos para asistir a la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles y será su primer encuentro masivo en la gira por el país. Según la información difundida a las 0, más de 11 horas antes del inicio de la ceremonia, ya se podrá acceder al predio que tendrá extensión superior a los 2 kilómetros. En total, habrá ocho puntos de ingreso y egreso distribuidos en Palermo y otros tres habilitados solo para salir.

La celebración comenzará a las 11.30 en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Antes, a las 10, está prevista la llegada del pontífice, que recorrerá en papamóvil el trayecto desde el túnel de Libertador hasta el monumento para saludar a los asistentes. La animación empezará a las 7 y la misa finalizará a las 13, cuando se iniciará la desconcentración.

Dónde estarán los accesos

Según el esquema informado por el Gobierno porteño, los puntos habilitados tanto para entrar como para salir serán los siguientes:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe

Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos

Avenida Olleros y avenida Luis María Campos

Teodoro García y avenida Luis María Campos

Virrey Vértiz y José Hernández (se cortará el ingreso 2 horas antes de la llegada del Papa)

Avenida Olleros y Valentín Alsina

Avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier

Otros tres pasos estarán destinados exclusivamente a la salida del público:

Gorostiaga hacia Luis María Campos

Maure hacia Luis María Campos

Dorrego hacia Luis María Campos

Para quienes lleguen en micros se definieron zonas de estacionamiento según la procedencia. Los que vengan desde el norte tendrán un espacio sobre Libertador, entre General Paz y Juramento. Los que arriben desde el oeste estacionarán sobre Figueroa Alcorta, entre Udaondo y Sucre.

Los micros provenientes del sur tendrán su zona sobre la avenida 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y Santa Fe. En ese caso, el estacionamiento será únicamente sobre la avenida, sin utilizar las calles laterales Cerrito y Carlos Pellegrini.

El escenario de la misa que dará León XIV en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

Cómo inscribirse y qué llevar

Aunque el plazo para solicitar un sector asignado o una ubicación especial terminó el 28 de octubre, el registro como público general sigue disponible en el sitio oficial de la visita. Los organizadores aclaran que esa inscripción sirve para conocer la cantidad de asistentes y que se completa en el momento, sin una confirmación posterior. No otorga un sector asignado ni una ubicación especial.

Los menores de 16 años podrán ser inscriptos por sus familias o como parte de un grupo y deberán estar acompañados por un adulto responsable. Una vez enviado, el registro no se podrá modificar ni dar de baja.

Para organizar la permanencia durante la jornada, se recomienda llevar comida propia y dinero en efectivo ante posibles problemas de conectividad. En el predio habrá áreas gastronómicas, espacios de hidratación, carpas eucarísticas, puestos sanitarios y ambulancias.

Los controles de acceso tendrán un listado de objetos permitidos y prohibidos. Se podrá entrar con termo y mate, gorra, protector solar, repelente, abrigo o capa de lluvia y paraguas plegable. También estarán autorizados los alimentos con utensilios descartables y las botellas y recipientes plásticos.

Se admitirán bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas, pañuelos y bolsas para residuos, tanto personales como por grupo. La lista incluye también pequeños binoculares, banderas argentinas o de la Iglesia con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Qué objetos estarán prohibidos

No se permitirá el ingreso con armas, elementos punzocortantes, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, velas ni mascotas. Tampoco estarán autorizados los drones, los láseres o punteros láser y los equipos de comunicación tipo walkie-talkie.

Tampoco valijas, bolsos grandes o mochilas de más de 15 litros. No se podrá entrar con astas rígidas, paraguas que no sean plegables, carpas ni sombrillas.

También quedarán fuera del predio las bicicletas, los monopatines y los rollers, junto con los cascos de moto y bicicleta. El listado prohíbe megáfonos, bocinas de aire, computadoras y objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Los cortes en los alrededores

El ingreso a la misa se realizará en medio del operativo de seguridad dispuesto por la visita. Desde la madrugada del miércoles 4 rigen cortes progresivos sobre Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta llegar a la restricción total. El esquema en esa avenida se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.

Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 habrá controles policiales para acceder a la zona restringida de Palermo. Los vecinos deberán acreditar su domicilio con el DNI. Quienes vivan allí y no puedan justificarlo con ese documento tendrán que tramitar una declaración jurada para recibir un código QR.

Los residentes deberán retirar antes de la madrugada del sábado 7 los autos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro. Los vehículos que permanezcan allí serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.