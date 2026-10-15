Altura de los ríos en la Argentina: esta es la situación en el Paraná hoy, jueves 15 de octubre

La altura de los ríos en la Argentina continúa bajo seguimiento este jueves 15 de octubre, en un escenario marcado por el incremento de los niveles de agua en distintos puntos de la cuenca del Paraná. Los últimos registros oficiales muestran una tendencia creciente en numerosas estaciones de medición, aunque la situación presenta diferencias significativas según la región.

De acuerdo con los datos difundidos por la Prefectura Naval Argentina (PNA), algunas localidades de Misiones y Corrientes permanecen por encima de los niveles establecidos para evacuación, mientras que en sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se registran aumentos más moderados, sin alcanzar los umbrales de alerta.

El comportamiento de los principales cursos de agua adquiere particular importancia en medio de la atención sobre el denominado Súper Niño, un fenómeno climático asociado con posibles alteraciones en los patrones de precipitaciones.

Cuál es la altura del río Paraná hoy, jueves 15 de octubre

Según el último informe de la PNA, correspondiente a mediciones realizadas entre el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, el río Paraná presenta una tendencia predominantemente creciente a lo largo de su recorrido por el territorio nacional.

Las situaciones más comprometidas se concentran en el norte, donde varias estaciones superan los niveles de evacuación. En contraste, los principales puertos del centro del país muestran incrementos leves y permanecen por debajo de los valores de alerta.

En Misiones, Puerto Libertad registra una altura de 31,70 metros, con una disminución de 10 centímetros respecto de la medición anterior. A pesar del descenso, permanece por encima del nivel de evacuación, establecido en 31 metros.

Una situación similar se observa en Eldorado, donde el río alcanza los 25,30 metros, sin variaciones respecto del registro previo y por encima del umbral de evacuación de 25 metros.

Por su parte, Libertador presenta una altura de 19,10 metros, con un aumento de dos centímetros y un nivel de evacuación fijado en 15,50 metros. En Santa Ana, el registro se mantiene estable en 10,32 metros, también por encima del valor de evacuación de 9,80 metros.

En Corrientes, la estación de Ituzaingó registra 4,63 metros, con una suba de dos centímetros y un nivel de evacuación establecido en cuatro metros.

15 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy:



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⚡Actividad eléctrica



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La situación del Paraná en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos

En otros sectores de la cuenca, los datos muestran una evolución creciente, aunque sin alcanzar los niveles críticos establecidos para cada localidad.

En la ciudad de Corrientes, el río Paraná registra una altura de 5,75 metros, con una variación positiva de tres centímetros respecto de la medición anterior. El nivel de alerta está fijado en 6,50 metros, mientras que el de evacuación alcanza los siete metros.

En Barranqueras, Chaco, el agua llega a 5,61 metros, con un incremento de 11 centímetros. En tanto, Goya presenta una altura de 4,86 metros y una suba de cuatro centímetros.

Más al sur, la tendencia se mantiene en distintas localidades de Santa Fe y Entre Ríos. En la ciudad de Paraná, el registro alcanza los 3,54 metros, mientras que en Santa Fe se ubica en 3,62 metros. Ambas estaciones muestran incrementos leves y permanecen por debajo de sus respectivos niveles de alerta.

En Rosario, el río presenta una altura de 3,34 metros, con un aumento de un centímetro en las últimas 24 horas. El umbral de alerta está establecido en cinco metros y el de evacuación, en 5,30 metros.

Los principales registros del Paraná son los siguientes:

Puerto Altura actual Tendencia Libertad 31,70 m Evacuación, baja Eldorado 25,30 m Evacuación, estable Libertador 19,10 m Evacuación, crece Santa Ana 10,32 m Evacuación, estable Posadas 10,24 m Crece Ituzaingó 4,63 m Evacuación, crece Corrientes 5,75 m Crece Barranqueras 5,61 m Crece Goya 4,86 m Crece Reconquista 4,42 m Crece La Paz 4,88 m Crece Paraná 3,54 m Crece Santa Fe 3,62 m Crece Rosario 3,34 m Crece San Nicolás 2,46 m Estable

Cómo está el río Paraná en el Delta y Buenos Aires

En el tramo inferior de la cuenca, los registros muestran incrementos en varias localidades del Delta del Paraná, aunque las alturas permanecen por debajo de los niveles de alerta.

En Tigre, el río alcanza 1,70 metros, con una suba de 30 centímetros en las últimas 12 horas. En Dique Luján, el aumento es más pronunciado: el nivel pasó de 1,10 a 1,70 metros, lo que representa una variación positiva de 60 centímetros.

En San Fernando, la altura se ubica en 1,90 metros, con una suba de 50 centímetros, mientras que San Isidro registra 1,80 metros y un incremento de 35 centímetros.

Por su parte, Campana presenta una altura de 0,90 metros, con una variación positiva de 20 centímetros. En San Pedro, en cambio, el nivel desciende seis centímetros y se ubica en 1,87 metros.

Qué relación tiene el Súper Niño con la altura de los ríos

El seguimiento de los principales cursos de agua se produce en un contexto de atención sobre la posible evolución del fenómeno conocido como Súper Niño, una denominación utilizada para describir episodios especialmente intensos de El Niño.

Este fenómeno climático está asociado con el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de circulación atmosférica y precipitaciones en distintas regiones del planeta.

En determinadas condiciones, El Niño puede favorecer precipitaciones superiores a los valores habituales en sectores de la cuenca del Plata, lo que incrementa la importancia del monitoreo de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, la evolución de las alturas depende de múltiples factores, entre ellos las lluvias acumuladas en las cuencas, los aportes de los afluentes y la regulación de los embalses.