A tres horas de CABA: la laguna que resurgió tras la sequía y es ideal para el feriado del 17 de agosto

Junín se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan desconexión durante el feriado del 17 de agosto. A solo 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Natural Laguna de Gómez ofrece un paisaje renovado tras haber atravesado un período crítico marcado por la falta de lluvias. En 2024, el complejo sufrió una sequía extrema que vació su cuenca de 6000 hectáreas, pero el año pasado el aumento del caudal en el río Salado logró revertir el escenario y devolverle su atractivo habitual para el turismo regional.

La laguna de Gómez - Parque Natural Laguna de Gómez

Cómo llegar a la Laguna de Gómez

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, los viajeros deben tomar la Autopista Perito Moreno en dirección al oeste y luego continuar por la Ruta Nacional 7 hasta alcanzar Junín, donde se toma el acceso hacia el Camino al Parque Natural.

Qué hacer en Laguna de Gómez

El predio, que cuenta con 120 hectáreas de espacios arbolados, integra, además de la laguna principal, otros espejos de agua como Carpincho, Los Patos y Mar Chiquita.

La oferta recreativa del lugar permite la práctica de deportes náuticos como el canotaje, el kayak, el kitesurf y el windsurf, con sectores especialmente delimitados para cada actividad. Según detalla el sitio oficial de turismo de Junín, la pesca de pejerrey figura como una de las disciplinas más convocantes entre los visitantes.

La Laguna de Gómez es un espejo de agua de 6000 hectáreas que durante el 2024 permaneció prácticamente seca debido a las inclemencias climáticas (Fuente: Turismo Junín)

Durante la época de verano, el balneario, ubicado a 10 kilómetros del centro urbano, ofrece infraestructura completa para la estadía. El parque dispone de tres playas habilitadas con arena y supervisión constante de guardavidas. Para quienes buscan descanso, los sectores de Los Navegantes y Los Pescadores poseen áreas verdes con parrillas y plazas infantiles.

El entorno natural permite avistar aves autóctonas como flamencos, garzas y cormoranes. En cuanto a los servicios básicos, el balneario cuenta con delegación municipal, unidad sanitaria con atención permanente durante la temporada alta, destacamento policial y centros de información turística. Una frecuencia diaria de colectivos conecta la zona con la terminal de ómnibus local, facilitando la movilidad para quienes no utilizan vehículo propio.

La Laguna de Gómez es un espejo de agua de 6000 hectáreas que se encuentra a tan solo tres horas de la ciudad de Buenos Aires

La oferta de hospedaje es amplia y contempla cabañas, campings y hoteles para adaptarse a distintos presupuestos.

Una de las postales más emblemáticas del sitio es el Espigón, una estructura metálica de 108 metros de altura que replica la forma de la vela de un barco y se destaca especialmente durante las noches.

Aquellos interesados en sumar actividades culturales pueden visitar el Museo Municipal Legado del Salado, inaugurado en 2021, donde se exhiben restos paleontológicos de especies que habitaron la región hace más de 10.000 años.

En invierno Laguna de Gómez también tiene su encanto (Fuente: Instagram/@tominogaston - @lagunadegomez)

Con el paisaje recuperado y la infraestructura puesta a punto, el destino está preparado para recibir familias y grupos de amigos que encuentran en este rincón bonaerense un refugio tranquilo, ideal para recargar energías lejos del ajetreo cotidiano y disfrutar de la naturaleza en un fin de semana largo. La puesta en valor de las instalaciones y las nuevas propuestas gastronómicas completan un esquema pensado para la comodidad del turista.