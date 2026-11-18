“Quiero que mi nietito tenga una abuela que pueda jugar con él”, dice Claudia Rivarola, una mujer de 59 años que desde hace cinco meses tiene una nueva motivación para seguir adelante. La llegada de su primer nieto ocurrió después de años marcados por dificultades respiratorias, internaciones y actividades que debió abandonar. Antes trabajaba como docente, se ocupaba de su familia y practicaba pilates. Hoy, caminar unos pocos metros puede convertirse en un esfuerzo enorme. “A veces necesito tomar un taxi para recorrer apenas unas cuadras, porque sé que caminando no voy a llegar”, cuenta la mujer, quien prefirió resguardar su apellido.

Claudia tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección que dificulta el paso del aire por los pulmones y puede provocar falta de aire, tos persistente, mucosidad y cansancio. En la Argentina se estima que afecta a más de dos millones de adultos mayores de 40 años. Sin embargo, muchos desconocen que la padecen. El estudio EPOC.AR, realizado en distintas localidades del país, encontró una prevalencia del 14,5% en ese grupo etario y reveló que el 77,4% de quienes presentaban la enfermedad no tenía un diagnóstico previo.

En el Día Mundial de la EPOC, que se conmemora este miércoles 18 de noviembre, los especialistas advierten sobre las consecuencias de identificarla tardíamente.

Después de numerosas internaciones por crisis respiratorias, Claudia logró reducir la frecuencia de estos episodios gracias a los tratamientos que inició Gentileza: Claudia

Durante años, Rivarola interpretó sus dificultades respiratorias como parte de un problema que ya conocía. Le habían diagnosticado asma bronquial en la adultez y, además, fumaba. “Tenía bronquitis frecuentes, especialmente con los cambios de clima. Como me habían diagnosticado asma bronquial de adulta, siempre atribuía la tos y la falta de aire a eso”, recuerda. Esa familiaridad con las molestias hizo que demorara en conocer el verdadero alcance de su enfermedad.

El neumonólogo Gabriel García, director del Centro de Investigaciones Respiratorias de La Plata (CEPIR) y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), explica que el tabaquismo constituye uno de los principales factores de riesgo, aunque no es el único. La exposición prolongada al humo de leña, la contaminación ambiental y determinadas sustancias presentes en ámbitos laborales también pueden contribuir al desarrollo de la EPOC.

En la Argentina, se estima que más de dos millones de adultos mayores de 40 años tienen EPOC, aunque gran parte desconoce su diagnóstico Archivo

En el caso de Claudia, las dificultades fueron aumentando hasta convertirse en episodios de extrema gravedad. En varias oportunidades necesitó la asistencia de una ambulancia para recibir oxígeno. “La sensación de no poder respirar es desesperante. Hay momentos en los que no podés pensar con claridad, querés hablar y no podés, sentís que las piernas no te responden”, describe. Las crisis terminaron condicionando su autonomía y obligándola a reorganizar actividades que antes realizaba sin ayuda.

El diagnóstico llegó de manera inesperada. Mientras se preparaba para una operación de cadera, los estudios prequirúrgicos revelaron alteraciones respiratorias que llamaron la atención de un especialista del Hospital Italiano de San Justo. Después de la intervención, la mujer volvió a consultar y fue derivada al neumólogo Hernán Canale. Los nuevos estudios confirmaron que, además del asma, tenía EPOC. También detectaron la presencia de Aspergillus, un hongo que puede afectar las vías respiratorias.

Una enfermedad que puede pasar inadvertida

Uno de los principales obstáculos para identificar la EPOC es que sus manifestaciones pueden aparecer gradualmente. Algunas personas reducen sus caminatas, evitan las escaleras o dejan de realizar ejercicio sin advertir que están adaptando su vida a una dificultad respiratoria progresiva. Otras atribuyen esos cambios al envejecimiento o al sedentarismo.

La neumonóloga Viviana Alejandra Moyano, integrante del Hospital Italiano de Córdoba y del Sanatorio Allende, señala que las oportunidades de detección no se limitan a los consultorios de neumonología. “Muchas veces, la primera consulta no ocurre por un problema respiratorio, sino por otro motivo de salud. Por eso, es importante que profesionales de la salud de cualquier especialidad puedan prestar atención a síntomas como falta de aire o tos persistente, especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo”, explica.

La falta de aire, la tos persistente y la producción de mucosidad son algunos de los síntomas más frecuentes de la enfermedad

Ante la sospecha clínica, la espirometría constituye el estudio fundamental para confirmar la enfermedad. Es una prueba que permite medir cuánto aire puede expulsar una persona y con qué velocidad lo hace. Sus resultados ayudan a determinar si existe una obstrucción persistente del flujo aéreo y a diferenciar la EPOC de otras afecciones respiratorias.

Cómo evitar las crisis y recuperar autonomía

Aunque la EPOC es una enfermedad crónica y el daño pulmonar establecido no siempre puede revertirse, existen tratamientos capaces de aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al esfuerzo y disminuir el riesgo de complicaciones. El abordaje incluye abandonar el cigarrillo, realizar rehabilitación pulmonar cuando esté indicado y utilizar medicamentos seleccionados según las características de cada paciente.

Enrique Barimboim, neumonólogo del Hospital Central de Mendoza, destaca que dejar de fumar es una de las intervenciones más importantes para reducir la progresión de la enfermedad. También desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos. La rehabilitación pulmonar combina actividad física supervisada, educación y herramientas para manejar las dificultades respiratorias. Los tratamientos farmacológicos incluyen principalmente medicamentos inhalados que dilatan los bronquios y facilitan el paso del aire.

La espirometría es el estudio fundamental para diagnosticar la EPOC, ya que permite evaluar la cantidad de aire que una persona puede expulsar y la velocidad con la que lo hace Shutterstock

Rivarola dejó de fumar hace cinco años, después de numerosos intentos. Reconoce que muchas veces había logrado abandonar el hábito temporalmente, pero volvía a consumir cigarrillos ante situaciones de angustia. “Hoy, si pudiera volver atrás, no lo haría. Sé que las consecuencias del tabaquismo pueden ser muy severas y acompañarte durante toda la vida”, reflexiona.

Otro aspecto central del tratamiento es prevenir las exacerbaciones, episodios en los que los síntomas respiratorios empeoran de manera aguda y pueden requerir atención de urgencia. “Una crisis respiratoria puede acelerar el deterioro de la capacidad respiratoria y dejar consecuencias que persistan después del alta médica. Por eso, el tratamiento debe anticiparse y no limitarse a actuar cuando el paciente ya está atravesando una urgencia”, advierte Octavio Fernández, neumonólogo del Sanatorio Parque de Rosario.

En los últimos años también se incorporaron nuevas alternativas para determinados pacientes que continúan sufriendo exacerbaciones pese a recibir tratamiento inhalado optimizado. En el caso de Claudia, ahora recibe como tratamiento un medicamento biológico, que, según relata, le permitió reducir considerablemente la frecuencia de las exacerbaciones y dejar de utilizar los corticoides que requería.

El abandono del cigarrillo, la rehabilitación pulmonar y los tratamientos farmacológicos pueden ayudar a controlar los síntomas y reducir las crisis respiratorias Freepik

Canale, que es el neumonólogo de Rivarola en el Hospital Italiano de San Justo, explica que el seguimiento de las terapias debe ajustarse a la evolución individual. “El tratamiento de una enfermedad respiratoria crónica es dinámico. La evolución de cada paciente y su respuesta a las distintas terapias deben evaluarse periódicamente para determinar si se están alcanzando los objetivos de control”, señala. Cuando los síntomas persisten, resulta necesario revisar el esquema terapéutico y evaluar otras opciones.

El control también contempla medidas preventivas, como mantener la vacunación al día y sostener una actividad física adaptada. Gustavo Enrique Zabert, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, resume el propósito de estas intervenciones.

“Buscamos que el paciente pueda volver a caminar, salir de su casa, compartir actividades con su familia y recuperar la confianza para hacer aquello que había dejado de lado”, afirma.